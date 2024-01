Starlink posílá do vesmíru prvních šest satelitů, které umožní přímé připojení mobilních telefonů!

Jak Starlink slíbil, tak také činí a to hned na začátku roku. Elon Musk sdílel na svém profilu na X fotografie, které ukazují prvních šest satelitů, jenž umožní přímé připojení mobilních telefonů k těmto satelitům. Služba, kterou Starlink začne poskytovat v letošním roce, nese označení Starlink Direct to Cell a jejím cílem je zcela eliminovat jakékoli zóny bez mobilního připojení na naší planetě. I když se jedná o internetové připojení a ne GSM, je služba, jak sám Musk upozorňuje, určena výhradně pro nízké datové přenosy. Maximální rychlost, kterou toto řešení podporuje je 7 Mb/s.

Musk uvedl, že i když se jedná o skvělé řešení, není to konkurenceschopná technologie pro pozemní mobilní sítě. Na druhou stranu uprostřed Himalájí je pro vás tato služba tím ideální a vlastně i jediným řešením, jak se spojit s okolním světem. Služba bude startovat ve třech fázích. Nejprve se v letošním roce dočkámé možnosti posílat zprávy, následně v příštím roce bude možné přes Direct to Cell také volat a později v příštím roce se objeví také možnost připojit IoT zařízení.

To nejdůležitější, co služba Starlink Direct to Cell přináší, je skutečnost, že se k satelitům půjde připojit všude tam, kde vidíme na oblohu a to pomocí stávajících běžných telefonů s podporou LTE. Je tedy jedno, zda máte iPhone nebo Samsung, ale bez jakékoli nutnosti dokupovat jakékoli další zařízení nebo cokoli řešit se budete mít možnost se svým telefonem, který nyní máte v ruce, připojit ke Starlinku. Starlink sám uvádí: „Direct to Cell funguje se stávajícími LTE telefony všude tam, kde vidíte oblohu. Nejsou vyžadovány žádné změny hardwaru, firmwaru nebo speciálních aplikací, což poskytuje bezproblémový přístup k textu, hlasu a datům.“