Emiráty při oslavách roku 2024 opět předvedly dechberoucí spojení dronů a pyrotechniky

Konec roku a začátek roku 2024 oslavily Emiráty Dubaj a Rás al-Chajma opět v obřím stylu. Zatím co v Dubaji měli lidé poprvé možnost sledovat ohňostroj z nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa s výškou 829 metrů, který se připravoval déle než dva roky, ohňostroj v Rás al-Chajma se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Kombinací 1050 dronů a ohromného množství pyrotechniky vznikl nejdelší obrazec na světě v přímé linii a právě ten se zapsal do knihy rekordů. Na oba ohňostroje se můžete podívat v následujících videích.