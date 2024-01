AirTag zachránil rodině kufr přesně na Štědrý den

Jste v letištní hale po dlouhém letu a nervózně čekáte u pásu, až se objeví váš kufr. Čím déle to trvá, tím nervóznější jste. Když se navíc nejednalo o přímý let, začnete přemýšlet, kde asi tak vaše zavazadla skončila. Jedno takové čekání zažila také rodina Gavino z Jižní Karolíny, a to poslední víkend před Vánocemi, kdy se chystala z Jižní Karoliny do Severní, aby si užila pár dní na horách. Jedno z jejich zavazadel však nedoletělo. Naštěstí v něm byl AirTag a tak se rodina podívala, kde se kufr nachází. Celkem vtipné navíc je, že si rodina AirTagy koupila poprvé v životě jen den před odletem a spíš než, že by na ně spoléhala, chtěla je zkrátka jen vyzkoušet.

Když se tedy u pásu na výdej zavazadel podívala do svého iPhone, zjistila, že její kufr je na cestě do nedaleké obytné čtvrti poblíž letiště. Rodina nelenila, sedla do auta a kufr sledovala, ovšem i když byla blízko, neodkázala určit přesnou polohu, a tak se na celou záležitost v ten den vykašlali. Na Štědrý den se však v aplikaci Najít objevila přesná adresa, kde se uvnitř domu nacházel kufr, ukradený z letištního pásu. Paní Gavino zavolala policii a ta skutečně konfrontovala obyvatele domu a kufr u nich našla. Bohužel pro ně kromě kufru našla také drogy, a tak zloděj kufrů nyní čelí obvinění nejen z krádeže, ale také přechovávání návykových látek.