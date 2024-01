Kolik Apple vydělá za vteřinu, minutu nebo hodinu? Radši se posaďte!

Je jedno, kdo jste a kolik vyděláváte. Ve srovnání s Applem je to totiž neskutečně zanedbatelná částka. Od té doby, co Apple představil světu iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac a později také na to vše navázané služby se stal doslova a do písmene továrnou na peníze. Jak moc je však Apple bohatý a jak rychle vydělává peníze je i pro ty nejbohatší z nás doslova zarážející. Během jedné jediné vteřiny vydělá Apple víc peněz, než většina lidí v ČR za měsíc. Za vteřinu totiž dokáže Apple vydělat neuvěřitelných 1820 dolarů, což je 41 000Kč, přičemž průměrná mzda v ČR a to ještě k tomu v hrubém, je 42 249Kč!

Když navíc říkáme vydělá, pak tím myslíme skutečně, kolik Apple vydělá, protože se jedná o jeho zisk. Než jste dočetli až sem, možná uplynula minuta. Minuta není příliš mnoho času a často ji ztrácíme například tím, že stojíme v autě na červenou. Za tuto minutu přitom dokáže Apple vydělat 109 229$, tedy téměř 2,5 milionu korun. Už jste někdy hodinu jen tak lenošili a nic nedělali? Za hodinu se dá vydělat poměrně slušný balík, když jste Apple – je to konkrétně 6 533 000 dolarů, tedy 146 milionů korun. Za jeden jediný den vydělá Apple částku, která by většině lidem stačila v korunách na celý život, Apple ji přitom vydělá v dolarech za jediný den. Zisk Applu za den je 157 milionů dolarů, což je krásných 3,5 miliardy korun – za den!

Za rok pak Apple dokáže vygenerovat zisk přes 67 miliard dolarů, což je přes 1 bilion korun. Mimochodem kdyby Apple šetřil 2,5 roku, dokázal by na rok pokrýt výdaje celé ČR. Jediné, co nás může těšit, je fakt, že pro většinu lidí jsou částky, ve kterých se Apple pohybuje, tak abstraktní, že ani nedokážou naštvat.