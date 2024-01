Jaký bude hardwarový jablečný rok dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 48. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2024 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska hardware.

Roman

Pokud chce Apple skutečně vstoupit do zcela nového odvětví AR/VR, pak bude většinu roku věnovat Vision Pro. Ten se sice ze začátku začne prodávat pouze v USA, ovšem koncem roku, by se mohl podívat i za hranice mateřské země. Apple jej bude co nejvíce podporovat jak softwarovými, tak hardwarovými funkcemi ostatních zařízení a bude se snažit na něj navázat kompletní ekosystém. Co se ostatních produktů týká, zda je zřejmě nejočekávanější novinkou iPhone SE nové generace a také iPhone 16 Pro. Byť každá novinka je určena jinému publiku, obě přinesou opět pouze evoluční změny a nečekal bych, že se dočkáme něčeho zásadního. Ve stejném duchu se pak bude dle mého ubírat i představení nových Apple Watch a iPadů a taktéž Maců. Apple zkrátka v současné době nemá stejně jako ostatní výrobci k dispozici technologii, která by mohla být implementována a způsobila by revoluci. Kromě Vision Pro se osobně těším také na přechod dalších zařízení na USB-C a pevně věřím, že Apple konečně představí novou Magic Mouse a novou Magic Keyboard, u kterých se dočkáme více změn, než jen nového portu.

Jirka

Rok 2024 bude dle mého z hlediska hardwaru dost plodný. Kromě spuštění prodejů Vision Pro je víceméně jasné, že se brzy dočkáme i přechodu MacBooků Air z M2 na M3 či výrazné aktualizace všech iPadů v čele s řadou Pro, která snad dostane i nový design a OLED displej. Zmiňovat iPhony zde pak asi nemá příliš cenu, protože je jasné, že na podzim dorazí, stejně jako je víceméně jasné, že se bude stejně jako v předešlých letech jednat spíš o menší evoluční krok kupředu. Totéž v bledě modrém pak čekám třeba i u AirPods, které by v základní 4. generaci sice měly být podle úniků informací docela zajímavé, ale velký poprask asi nenadělají. Svět si na ně totiž již jednoduše zvykl a udělat v něm boom je proto těžší a těžší. Možná největší očekávání mám proto od nové generace Apple Watch, která má přinést první větší redesign od svého uvedení spolu se zavedením nových zdravotních funkcí. Upřímně, nechci úplně předpovídat, co by mohlo dorazit, ale věřím, že to bude velké, stejně jako byl před lety výroční iPhone X. Černým koněm příštího roku by pak mohla hypoteticky být nová Apple TV osazená procesorem z iPhonů 15 Pro, která by díky němu byla schopná spustit na televizích AAA hry v čele s Resident Evil či Death Stranding.

Amaya

První, co mi vytanulo na mysli při představě hardwarového jablečného roku 2024, byl headset Vision Pro a nové iPady. Vision Pro sice svým způsobem patří do roku 2023, kdy byl oficiálně představen, troufám si ale tvrdit, že jeho oficiální příchod v roce 2024 bude skutečně velký. Stejně tak očekávám, že Apple představí pestrou paletu nových iPadů a vynahradí tak jejich relativní nedostatek z roku 2023. Jablečný hardwarový rok by se podle mého názoru mohl částečně nést také ve znamení rozšíření USB-C portů do širšího portfolia produktů, a Apple by rovněž mohl implemenovat své letošní čipy do více modelů svých počítačů. Co se týče nových iPhonů, nepředpokládám výraznější revoluci u standardní řady. Apple by se nicméně mohl vytasit s novou generací iPhonu SE, který se u uživatelů opakovaně setkává s poměrně velkým úspěchem. Rok 2024 bude také jubilejním, co se Apple Watch týče – v tomto směru jsou mi sympatické spekulace, podle kterých by Apple vedle standardního modelu svých chytrých hodinek mohl představit ještě jeden „výroční“ model. A když už jsme u těch spekulací, určitě by mě zajímalo, jak by vypadal HomePod s displejem – toho se ale s největší pravděpodobností nedočkáme.

Adam K.

Sám si pokládám otázku, na co příští rok čekat? Apple Vision Pro jde mimo nás, i když bude zajímavé sledovat, co dokáže, i to, jak se mu (ne)povede. V oblasti Maců nás sice mohou čekat čipy M4, jenže já si plně vystačím i s M1, takže ať se zde stane cokoli, ze židle se kvůli tomu asi nezvednu. Můj set M1 Macu mini s M2 13“ MacBookem Air mi jistě ještě nějaký ten rok vydrží. Apple Watch X mohou překvapit, nebo naopak zklamat, pokud se jich vůbec nedočkáme. Ultry budou zase jen dílčím upgradem. Navíc já spadám zrovna do sekce „garministů“, takže Apple Watch nejsou tím, co bych vyhlížel. Jiná je situace u iPhonů. Máme zde jisté zvěsti, co čekat, a může to být skutečně velké. To tedy alespoň pokud očekávání naplní to, co se šušká o iOS 18. Telefon sám o sobě může sice vypadat stejně, ale pokud k němu budeme přistupovat jinak, může to být druhá revoluce v tom, jak vnímáme smartphony. Jistě by to ale chtělo oživit řadu AirPodů, které jsou poslední dobou poněkud nudné, a i kdyby se nám měl jen změnit tvar AirTagu, tak bych se také rozhodně nezlobil. Klidně ať je větší ale placatější. Čekat by nás mělo i hodně nových iPadů, jenže pokud se u nich něco zásadně nezmění, asi upadající trh jejich prodeje nijak nespasí.

Jan

Co se týče jablečných produktů, těším se v podstatě pouze na tři z nich. Asi každý jablíčkář s nadšením očekává uvedení Apple Vision Pro. Zcela nový produkt, zcela nový operační systém a zcela jiný způsob užívání. Bude zajímavé sledovat, jak si náhlavní souprava hledá cestu k srdcím uživatelů a zda Apple vychytal veškeré mouchy. Dále mě velmi zajímá iPhone SE 4. Hovoří se o něm již pěkně dlouho a jsem zvědav, zda Apple nové „eséčko“ do světa skutečně vypustí. Očekávat můžeme pravděpodobně šasi nějakého staršího iPhonu, jeden fotoaparát, USB-C a pravděpodobně čip A16. Vše jsou ale pouze spekulace a poslední slovo bude mít Apple. V poslední řadě se těším, jakým směrem poroste výkon „Pro“ iPhonu po stránce gamingu. Apple nyní poctivě do této sféry fušuje a hráči jsou velmi zvědaví, co si budou moct na „pouhém“ iPhonu zahrát za AAA tituly. Resident Evil vypadá skvěle, ovšem není to to pravé ořechové a často je nutné si pořádně poahrát s grafickým nastavením.

Adam R.

Kromě náhlavní soupravy Vision Pro, jejíž nástup je pro příští rok jistý, a Apple se ji jistě bude snažit před vstupem na trh maximálně doladit, aby tak jeho první kroky na poli VR/AR byly pokud možno co nejhladší, přestože se teprve ukáže jaký je reálný prodejní potenciál produktu, jsem toho názoru, že novinek rozhodně nebude málo. Apple totiž, jak se ukázalo v závěru roku, měl nejspíš původně představu mnohem rychlejšího postupu, ale pravděpodobně zejména k vůli výrobním kapacitám musel „zvolnit“, pročež by se v příštím roce mohla četnost nástupu produktů zhustit. Rozhodně lze očekávat nové iPady, kde by kromě upgradu v podobě čipů mohlo dojít i k rozšíření nabídky například o větší variantu iPadu Air. Logickým předpokladem také je, že ty Macy, u kterých k tomu zatím nedošlo, postupně v průběhu roku přejdou k M3, což by mohlo být zajímavé, jak u Macu mini, tak u MacBooku Air. Osobně bych se velmi těšil na iPhone SE nové generace, pro nějž hovoří množství spekulací v průběhu celého roku 2023, zatímco ty o skládacím iPhonu mi přijdou prozatím nereálné. Ve hře je jistě také nový design Apple Watch a rozšíření jeho zdravotních funkcí, na nichž Apple pracuje již delší dobu. Zajímavé by bylo, kdyby se naplnily některé domněnky, které naznačovaly, že bychom se mohli dočkat HomePodu mini 2.