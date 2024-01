iPhone 16 Pro: 7 novinek, které má přinést!

iPhone 16 Pro je bezesporu jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku, ne-li tím nejočekávanějším. Je proto jasné, že se o něm již nyní čile spekuluje a čas od času se objeví i nějaká ta „zaručená“ informace, která telefon s předstihem poodhaluje. Pojďme se proto společně podívat na rekapitulaci toho, co v předešlých týdnech či měsících o iPhonech 16 Pro uniklo a čeho bychom se tedy měli v září dočkat.

Nové rozměry

Možná tou nejzásadnější novinkou chystaných iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max bude změna jejich velikosti. Menší model má totiž povyrůst ze současných 6,1″ na 6,3″ a větší model si pak „polepší“ s nynějších 6,7″ na 6,9″. Zejména iPhone Max tedy už bude opravdovým obrem. Dá se sice očekávat, že se zvětšování pokusí Apple částečně obejít zúžením rámečků kolem displeje, avšak vzhledem k tomu, že zde už nyní není příliš mnoho prostoru, je jasné, že rozměrově telefony vyrůst prostě musí.

Teleobjektiv i u menšího modelu

Zatímco mezi iPhony 15 Pro a 15 Pro Max dělá Apple rozdíly ve fotoaparátech, kdy menší má jen 3x optický zoom a ten větší pak 5x, u modelů 16 Pro (Max) se mají tyto odlišnosti smazat. I menší iPhone se tedy dočká pětinásobného optického zoomu, díky čemuž se tak jeho fotoaparát stane z hlediska přibližování daleko využitelnějším než je tomu nyní.

48MPx ultraširokoúhlý foťák

Nebude to však jen lepší teleobjektiv, který iPhony 16 Pro dostanou. Celá Pro řada totiž v příštím roce dostane taktéž ultraširokoúhlý objektiv se 48MPx senzorem, který tak v něm nahradí dosavadní 12MPx senzor. Díky tomu tak budeme moci fotit i na ultraširokoúhlé objektivy fotky s daleko vyšším rozlišením než je tomu nyní, což jeho využitelnost výrazně zvýší.

A18 Pro

Nasazení nového procesoru rok co rok je již u iPhonů Pro tradicí a ani řada 16 Pro tuto tradici neporuší. Počítá se konkrétně opět s 3nm čipem, který by měl přinést zlepšení jak v CPU, tak i GPU. Možná největšího upgradu se však dočká jeho Neural Engine, jelikož mnohé zdroje v souvislosti s iPhony 16 Pro tvrdí, že přinesou spoustu funkcí založených na umělé inteligenci. Dávalo by proto smysl, kdyby se jí Apple rozhodl u čipu co nejvíce posílit.

Capture Button

Všechny iPhony 16 a iPhone 16 Pro mají nabídnout nové tlačítko s označením „Capture Button“. To by mělo na iPhonech nabídnout dvojfázovou spoušť fotoaparátu, díky které je možné namáčknout, zaostřit a poté domáčknout a udělat fotografii. Kromě focení má toto tlačítko sloužit i k rychlému spuštění natáčení videa, které bude hrát v budoucnu důležitou roli zejména kvůli Vision Pro a jeho podpoře přehrávání prostorového záznamu.

Wi-Fi 7

V loňském roce jsme se dočkali podpory Wi-Fi 6E, v příštím roce to pak má být Wi-Fi 7. Ta umožní přijímat a odesílat data současně v pásmech 2,4 Ghz, 5Ghz a 6Ghz. Díky možnosti fungovat současně ve všech pásmech je rychlosti Wi-Fi výrazně vyšší než v současnosti a zároveň se výrazně snižuje latence. Oproti Wi-Fi 6E nabídne Wi-Fi 7 přenosovou rychlost přes 40 Gbps, což je čtyřnásobek oproti Wi-Fi 6E.

5G Advanced

iPhony 16 Pro a iPhone 16 Pro Max nabídnou modem Qualcomm Snapdragon X75, který podporuje standard 5G Advanced, který je mezikrokem mezi 5G a 6G a obecně se jedná o rychlejší mobilní připojení. Díky tomu si tak na telefonech užijeme superrychlé 5G, což se hodí nejen pro stahování obsahu, ale třeba i pro herní streaming a tak podobně.