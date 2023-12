Jaký byl softwarový jablečný rok 2023 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2023 z hlediska software. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Roman

Možná půjdu tak trošku hlavou proti zdi, ale za mě letos sice iOS 17 přineslo řadu vylepšení a stejně tak i macOS má některé zajímavé prvky, ale nic z toho není pro mě osobně tak zásadní, abych si z toho sedl na zadek. Chápu, že někomu se novinky mohou líbit a i mě se svým způsobem líbí, ovšem připadají mi snad s výjimkou funkce doprovodu sice pěkné, ale ne přiliš užitečné. Jsem asi tak trošku konzerva, ale měnit uvítací obrazovku macOS po sto letech mi přijde věc, kterou si mohl Apple bez problémů odpustit nebo alespoň nechat možnost používat starou verzi. Osobně tak letošní rok z pohledu software nevnímám příliš významně a kdyby žádná aktualizace žádného systému od Applu letos nevyšla, pro mě osobně by se nic nezměnilo.

Jirka

Možná to za svou odpověď v komentářích schytám, ale letošní rok vnímám minimálně v porovnání s několika předešlými lety jako jeden ze softwarově nejzdařilejších. Operační systémy, které v něm vyšly, mě totiž vcelku potěšily, jelikož se v nich objevuje řada hezkých novinek. Paradoxně však v mých očích letošku nevládne všemi milovaný a opěvovaný iOS, ale spíš watchOS. Právě díky němu mě totiž zase začalo po letech více bavit používání Apple Watch, jelikož z triviálního systému se Applu povedl jen díky změnám v designu vytvořit systém blízký iPhonům a Macům. Ano, i já vnímám, že ne vše je v něm ideální a zároveň si uvědomuji, že mnoho uživatelů na něj naopak nadává, ale já jsem z něj skutečně nadšen. Spokojený jsem pak i s iOS a macOS, které dostaly taktéž slušná oživení, stejně jako tvOS, u kterého mě však dost mrzí, že jej Apple nedokáže „prodat“ podobně jako ostatní systémy. Když jsem si však tvOS 17 nainstaloval na Apple TV a poprvé viděl mírný redesign, byl jsem i zde vskutku spokojen.

Software není samozřejmě jen o novinkách, ale taktéž o chybách. Zde však upřímně nemám za sebe moc co Applu vyčítat. Přestože jsem za poslední rok napsal nespočet článků o tom, co se v systémech nepovedlo, veskrze jsem snad žádnou chybu nevnímal vyloženě jako kritickou (například ve srovnání s možností odposlouchávat přes FaceTime). A to, co se mě osobně dotýkalo, se naštěstí podařilo Applu opravit poměrně rychle, takže můj uživatelský zážitek ze systémů nějak závratně neklesl.

Amaya

V loňském roce mě společnost Apple mile překvapila aktualizacemi svého softwaru, a ani letos tomu nebylo jinak. Opravdu aktivně jsem začala využívat například interaktivní widgety v iOS 17, a to jak na ploše, tak i na uzamčené obrazovce iPhonu. Asi nejpříjemnějším překvapením byl operační systém iOS 17, který přinesl řadu z mého pohledu velmi povedených a užitečných funkcí – Doprovodem počínaje a nativním Deníkem konče. Pochválit musím také vylepšení AirDropu, působivý Klidový režim nebo třeba možnost vytvoření pohlednice kontaktu. A potěšily samozřejmě i offline mapy v Apple Maps, ačkoliv se určitě shodneme na tom, že mohly přijít mnohem dříve. V macOS Sonoma se příjemným estetickým vylepšením staly dynamické tapety a spořiče, jako velmi užitečný prvek vnímám widgety, kdy si navíc na plochu Macu můžete přidat i widgety z iPhonu. Celkově mi letos přišlo, že Apple ještě efektivněji vzájemně propojil své jednotlivé operační systémy. Letošní rok byl rokem, kdy jsem dala (možná definitivní) sbohem svým Apple Watch, proto si pochopitelně netroufám hodnotit letošní verzi watchOS z pohledu aktivního uživatele. V průběhu představování na WWDC ale aktualizace vypadala opravdu dobře.

Adam K.

Aktualizace systémů Applu jsou fajn. I našim starším zařízením přinesou nové funkce, i když je pravda, že je mnohdy ani nevyužijeme. Na iOS 17 si rozhodně stěžovat nemohu. Tento nový operační systém pro iPhony sice nepřinesl zástup nových funkcí, ale těch pár, které obsahuje, jsem si oblíbil. Na první místo jednoznačně řadím Klidový režim, který jsem se skutečně naučil používat a to dnes a denně. Ušetřil mi navíc místo na pracovním stole, které tak vyklidil běžný a už zcela zbytečný budík. Deník zatím jen zkouším, ale vypadá poměrně nadějně. Jestli na něho ale přejdu z aplikace DayOne, jsem se ještě nerozhodl. MacOS Sonoma ale naproti tomu nepřinesla pro mé používání počítače nic, bez čeho bych nedokázal fungovat. Jen ty nové animované spořiče obrazovky jsou fajn a to jediné, co bohužel dokážu vypíchnout. Velký ohlas ve světě ale zaznamenala funkce Double Tap u Apple Watch. Na ní je krásně vidět, jak jde i s málem udělat skutečně hodně. Rok 2023 s ohledem na software Applu byl tedy v mých očích průměrný – ani špatný, ani skvělý.

Jan

Představování a především pak instalování nových operačních systémů jsou pro mnohé uživatele jakýmsi svátkem. Po nainstalování je totiž konečně možné vyzkoušet novinky, o kterých se celé měsíce po WWDC píše a mluví. Za mě musím říct, že jediný opravdový posun jsem spatřil u watchOS. Ačkoli jsem si musel pěkných pár dní zvykat na nové uživatelské prostředí, systém mi ve finále připadá hezčí a pohodlnější pro používání. Především pak aplikace Aktivita, kde jsou všechny tři složky kroužků vyobrazeny na jednotlivých kartách. Pochvalu si v mých očích rovněž zaslouží také mřížka, kterou lze nyní posouvat pouze vertikálně. Čili aplikace jsou daleko rychleji nalezeny. Pokud jde o iOS, který je vždy jakýmsi „zlatým hřebem večera“, rovněž jsme se dočkali několika novinek. Pokud by mi ale někdo položil otázku, kterou z nich oceňuji nejvíce, musel bych skutečně dlouho přemýšlet. A možná bych na otázku ani neodpověděl.

Adam R.

Jako na mnohé jiné, působí i na mne vždy ten okamžik, kdy Apple vydá nové verze svých operačních systémů, tak trochu jako když dítě rozbaluje vánoční dárek. V mém případě to platí především pro macOS, protože s ním pracuji nejvíce. Nový operační systém pro Macy mi přijde vizuálně jemnější, zaměřený na detaily a líbí se mi snaha o sjednocení některých prvků s iOS, i když na některé změny jsem si musel chvíli zvykat, přičemž chod macOS Sonoma je z mého pohledu svižnější než u Ventury, alespoň na mém Macu mini M2. Přestože nejde o nic zásadního widgety na ploše se mi docela osvědčily a tím pro Domácnost ovládám v pracovně většinu zařízení. Navzdory tomu, že iOS 17 nějak přelomové novinky nepřinesl, užil jsem si tentokrát také jeho nástup. Objektivně však musím uznat, že je to dáno hlavně tím, že z nějakého důvodu jsem předchozí verzi nevěnoval tolik pozornosti. Potěšily mne takové maličkosti, jako jsou nové možnosti zobrazení kontaktů nebo nedávno představený Deník, o který se systém rozrostl. Pokud jde o tvOS, zde jsou změny téměř vždy spíše nenápadné, takže je člověk snadno přehlédne. V poslední době mne však potěšila funkce zvýraznění dialogů a také přepracované rozhraní s postranní lištou v aplikaci Apple TV.