Tyto 4 knihy doporučuje letos na Vánoce přečíst Bill Gates

Bill Gates je známý propagátor čtení a již dlouhé roky vydává na Vánoce své doporučení na knihy, které podle něj stojí za přečtení. Ne jinak je tomu i letos a tak se máme možnost podívat na čtyři knihy, které podle Billa Gatese stojí za přečtení. Pokud tedy ještě nemáte na následující dny nebo týdny parťáka na noční stolek, pak si možná vyberete z následujícího seznamu.

The Song of the Cell – od Siddhartha Mukherjee

Každý z nás jednou onemocní a každý z nás má své blízké, kteří někdy onemocní. Chcete-li porozumět tomu, co se v nás v těchto chvílích děje, pomůže vám vědět, jak fungují buňky, základní stavební kameny našich životů. Nejnovější kníha Mukherjee vám tyto znalosti nabídne a vysvětlí vám, jak se život vyvinul z jednobuněčných organismů až k tak složitým organismům, jako jsou lidé. Taktéž vás provede nemocemi nebo stárnutím a ukáže vám, jak reagují buňky na jednotlivé vlivy, které na ně působí. Siddharth Mukherjee je onkolog, který za své publikování dostal Pulitzerovu cenu a o své letité zkušenosti se dělí právě v této knize.

Not the End of the World – od Hannah Ritchie

Hannah stejně jako mnoho ekologických aktivistů věřila, že žije v nejtragičtějším období lidstva a naší planety. Když se však začala dívat na data, uvědomila si, že tomu tak ani zdaleka není. Věci, které se dějí, jsou nyní horší než dřív, ale prakticky podle všech možných měření se výrazně zlepšují. Hannah, vydoucí vyzkumu společnost Our World in Data využívá data k vyprávění příběhu, který je v rozporu se scénáři soudného dne, které nám klimatičtí aktivisté často přehazují. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo chce být informovaný o změně klimatu na základě skutečných měření a dat, nikoli toho, co si kdo myslí.

Invention and Innovation – od Vaclava Smila

Hodně lidí by řeklo, že žijeme v nejinovativnější éře lidských dějin, ale kanadský vědec Vaclav Smil tvrdí opak. Ve skutečnosti, jak píše, současná doba ukazuje známky technické stagnace a zpomalujícího pokroku. Bill Gates s ním sice nesouhlasí, ale také dodává, že přečetl všech 44 jeho knih a několikrát s ním mluvil osobně a i když nevidí svět tak optimisticky jako Bill, jeho názorů si váží natolik, že všem doporučuje přečíst si jeho nejnovější knihu.

Online economics lectures – od Timothy Taylor

Bill Gates říká, že sledoval spoustu sérií přednášek od pana Taylora online a je to jeden z jeho nejoblíbenějších profesorů. Všechny tři knihy jeho série Wondrium jsou fantastické. Nejnovější kniha vás však naučí základy ekonomické historie různých regionů a také to, jak fungují trhy. Kniha je vhodná pro ty, kteří chtějí do hloubyk porozumět principům ekonomie. Tomu jak mohou věci jako přírodní katastrovy, sportovní události, Vánoce, prázdniny a další faktory ovlivnit ekonomiku v regionech, kterých se na první pholed ani netýkají.