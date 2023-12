Kuo: Hromadná výroba Vision Pro odstartuje příští týden, prodej začne maximálně v únoru

Start nové éry Applu je na spadnutí. Poté, co velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu před pár dny informoval o tom, že Apple finišuje s přípravami hromadné výroby headsetu Vision Pro, totiž tyto zprávy potvrdil před pár hodinami taktéž přední analytik Ming-Chi Kuo. Ten navíc potvrdil i Gurmanova slova o plánovaném únorovém spuštění prodejů headsetu, takže se zdá, že lze s tímto krokem Applu již počítat víceméně „na beton“.

Kuovy zdroje vynesly nyní konkrétně to, že dodavatelský řetězec Applu do hromadné výroby Vision Pro přejde od příštího týdne, přičemž do té doby poběží „jen“ zkušební výroba, která má za cíl vychytat všechny „mušky“, které by mohly způsobovat výrobní problémy. Start prodejů má být pak v plánu koncem první půlky ledna, maximálně pak na začátku února. Kuo nicméně nespecifikuje to, zda se lednové prodeje vztahují na všechny zákazníky, či jen na „VIP“, o kterých hovořil dříve Gurman. Tak či tak, první headset z dílny Applu je za dveřmi.