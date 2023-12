Na internet unikl zdrojový kód GTA 5! V ohrožení je GTA Online i vydání GTA 6 a dalších her

Na noc z 24. na 25. prosince letošního roku nebudou vývojáři ze studia Rockstar Games vzpomínat v žádném případě v dobrém. To proto, že se internetem začal šířit jako lavina zdrojový kód ke GTA 5, tedy jejich doposud nejúspěšnější hře, jejíž nástupce byl teprve nedávno oznámen s vydáním pro rok 2025. Jedná se přitom o poměrně špatnou zprávu nejen pro Rockstar, ale i pro celý fanouškovský svět GTA. Je totiž velkou otázkou, zda se únik negativně nepodepíše například na hratelnosti GTA Online.

Únik kódu umožňuje totiž hackerům zpětně projít zranitelnosti hry a ty následně využít proti hráčům právě v GTA Online, kde dává zneužití největší smysl. Bavíme se přitom nejen o nejrůznějších podvodech přímo v gameplayi, ale v krajním případě i o krádežích herní měny, postav a tak podobně – tedy de facto o přesahu do reálného světa, jelikož právě za tyto věci hráči v GTA Online utrácí nemalé reálné peníze. Únik navíc podle dostupných informací obsahuje i detaily o nedávno oznámeném GTA 6, ale třeba i o očekávané, avšak doposud neohlášené hře Bully 2. V případě GTA 6 se pak začíná v kuloárech poměrně nahlas šuškat, že může být jeho vydání v roce 2025 ohroženo, jelikož Rockstar bude muset nyní urychleně vyřešit právě vše kolem úniku pro GTA 5. Není navíc vyloučeno, že GTA 6 těží z velké části z kódu GTA 5, kvůli čemuž by tak do něj bylo třeba taktéž zasáhnout s opravou. A když by se únik dotknul GTA 6, je nad slunce jasné, že pokračování Bully by jej odneslo minimálně stejně.

Poměrně zajímavé je, že zdrojový kód GTA 5 měl podle některých leakerů na sociálních sítích uniknout už v roce 2022 spolu s informacemi o GTA 6, přičemž od té doby se tajně obchodoval mezi jednotlivci, kteří jej následně zneužívali právě v GTA Online. Jak se však zdá, až doposud se tyto informace dařily držet v tajnosti a zřejmě o nich nevěděl ani Rockstar. Pro ten je navíc „propálení“ úniku z 24. na 25. prosinec zřejmě tím nejkritičtějším, které si vůbec lze představit vzhledem k vánočním svátkům, které si nyní svět užívá. O to zajímavější bude, jak se celá záležitost „vyvrbí“. Rockstar se k ní nicméně zatím nevyjádřil.