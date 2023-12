10 základních aplikací, které by neměly chybět na vašem iPhonu

Každý majitel iPhonu má samozřejmě odlišné potřeby, a každý používá svůj jablečný smartphone k trochu jiným účelům. Existuje ale řada základních aplikací, které se každému majiteli iPhonu vyplatí mít. Které to jsou?

Be Focused

Uživatelům, kteří se potřebují opravdu dobře soustředit na práci či na studium, přijde určitě vhod aplikace Be Focused. Při práci z domova se totiž často setkáváme s rušivými elementy, které nás mohou odvést od práce. Be Focused je aplikace, která rozděluje pracovní dobu do krátkých intervalů s přestávkami. Tímto způsobem uživatelé získávají lepší soustředění a mohou maximalizovat svou produktivitu. Aplikace je k dispozici zcela zdarma, ale nabízí také placenou verzi. Zakoupením prémiové verze získáte automatickou synchronizaci dat napříč různými platformami, protože Be Focused je dostupný i pro iPady, Apple Watch a počítače Mac.

Aplikaci Be Focused stáhnete bezplatně zde.