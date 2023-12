Co dělat, když pod stromečkem naleznete iPad

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Chystáte se pod stromečkem rozbalit svůj vůbec první iPad a nevíte, co a jak dál nebo na co se při prvním spuštění či nastavování zaměřit? Pokud jste na tyto otázky odpověděli pozitivně, tento článek bude přesně pro vás. Pokud jste už iPadoví matadoři, nic nového se v tomto článku pravděpodobně nedozvíte, pokračovat ve čtení však můžete také.

Vybalení, nabití a první zapnutí

Po vybalení nového iPadu z krabice si jej pořádně prohlédněte. V závislosti na modelu se odvíjí tlačítka (nebo jejich absence), která se na něm nachází. Pokud máte klasický iPad nebo nějaký starší model s Home Buttonem, nezapomeňte, že v sobě skrývá Touch ID. U nového iPadu Air je Touch ID zabudováno v tlačítku pro vypnutí/zapnutí, u nových modelů Pro najdeme již Face ID, které známe z iPhonů. Při prvním seznámení s iPadem také doporučujeme se zamyslet nad tím, jestli by nebylo vhodné pořídit nějaký kryt displeje nebo rovnou celý obal. Jednak tím svůj nový dárek dobře ochráníte a v případě některých specifických obalů dostanete navíc i slušnou klávesnici. iPad by měl být z výroby dostatečně nabitý na takovou úroveň, abyste zvládli projít prvotní nastavení. Pokud náhodnou není, nabíjecí adaptér s kabelem najdete hlouběji v krabici.

Prvotní nastavení, Apple ID, iCloud

Jakmile svůj nový iPad zapnete, dostanete se do procesu nastavení. Zde je postup velice jednoduchý. Pokud jste již předtím nějaký iPad měli (pak ale čtete tento článek zbytečně :) ), stačí si za pomocí nativního nástroje přetáhnout data z jednoho do druhého, a máte hotovo. Pokud je to však váš zcela první iPad, musíte si vše nastavit ručně. Nebojte, zabere to jen pár minut.

V první řadě po vás bude iPad chtít přihlášení nebo založení nového Apple ID. Pokud máte například iPhone, Apple ID pravděpodobně už máte a stačí se do něj jen přihlásit. Pokud Apple ID nemáte, není nic jednoduššího, než si jej založit. Jde o váš vlastní Apple účet, na který se napojují všechna vaše současná a budoucí Apple zařízení, stejně jako služby. K Apple ID se váže spoustu praktických a důležitých funkcí, o kterých si můžete přečíst třeba zde.

Po založení či přihlášení se do Apple ID účtu pokračujte v nastavení dle vlastních preferencí, v bodě nastavení využití služby iCloud důrazně doporučujeme, abyste jí využily. iCloud je cloudové úložiště napojené na vaše Apple ID, kde se ukládají zálohy vašich zařízení, fotografie, kontakty SMS a další data, která si dle svých preferencí zvolíte. Základní 5 GB tarif cloudového úložiště má každý majitel Apple ID zadarmo, je možné si jej dle potřeby rozšířit.

Prozkoumejte iPadOS

Jakmile budete s natavením hotoví a iPad se vám poprvé konečně zpřístupní, doporučujeme si v něm chvíli hrát a to obzvláště, pokud je to váš skutečně první iPad. Na instalování velkého množství dostupných her a aplikací budete mít ještě spoustu času, využijte však toho, že máte v ruce zcela „čistý“ a aplikacemi nezaplácaný iPad a prozkoumejte operační systém iPad OS. Projděte si nastavení, nativní aplikace, pohrajte si s widgety a rozhodně prozkoumejte aplikaci Tipy, kde se dozvíte spoustu zajímavostí o vašem novém iPadu, které vám hlavně do začátku velmi pomohou s orientací a využitelností spousty funkcí. Tomuto kroku skutečně věnujte adekvátní množství času, abyste se s iPadem co nejlépe seznámili a dokázali jej využívat naplno. Nejnovější operační systém, který můžete v iPadu mít, je iPadOS 17. Ten je kompatibilní s:

iPad mini (5. generace a novější)

iPad (6. generace a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad Pro (kromě 12,9″ modelu 1. generace jej nainstalujete na všechny ostatní iPady Pro)

Vzhůru do světa App Store

Jakmile jste s novým iPadem náležitě seznámeni, konečně se můžete vrhnout do obrovské knihovny aplikací App Store. Najdete zde tisíce různých her, aplikací pro všechna možná využití a na své si zde přijde opravdu každý. Z počátku doporučím prozkoumat seznamy nejpopulárnějších aplikací a to jak těch placených, tak i těch zdarma. Najdete zde skutečně takový obecný průřez tím nejpopulárnějším (cíleně nepíši tím nejlepším) a dají se zde nalézt skutečně zajímavé a povedené appky. Představivosti se v App Store meze nekladou a můžete zde opravdu najít širokou plejádu aplikací dle různého zaměření. Pokud si nevíte rady nebo chcete s výběrem zajímavých aplikací poradit, na webu máme desítky článků o kvalitních a prověřených aplikacích, které stojí za to. Pokud nás budete navíc sledovat pravidelně, každý den zveřejňujeme články o aplikacích, které jsou dočasně zdarma, nebo za velmi zvýhodněnou cenu. Vaše knihovna aplikací se bude postupně rozrůstat, tak tomu dejte čas.

Něco navíc?

Na trhu je obrovské množství doplňků pro iPady které se liší v závislosti na tom, jaký model iPadu máte. Pokud rádi kreslíte, děláte grafiku či animace, nebo si jen chcete dělat ručně psané poznámky, Apple Pencil je vynikajícím řešením pro ukojení kreativních tužeb. Dále si můžete pořídit již zmiňovaná pouzdra či ochranné obaly, hybridní obaly s klávesnicemi či rozšiřující redukce například pro SD karty nebo jiné konektory. Ekosystém iPadů existuje už opravdu dlouho a za tu dobu se na trh dostalo obrovské množství příslušenství, po kterém nyní můžete sáhnout. Ať už se rozhodnete jakkoliv, hlavně si svůj nový iPad užívejte a prozkoumávejte bohaté možnosti, které nabízí.