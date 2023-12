Co dělat, když pod stromečkem naleznete Apple Watch

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Tento článek je určený pro všechny, kteří si dnes pod stromečkem rozbalí své první Apple Watch. Pokud jste tedy byli tak hodní a tento dáreček od Applu pod stromečkem našli, čtěte dál, neboť vám poradíme několik věcí, na které je dobré z počátku používání myslet, nebo co je obecně dobré vědět.

Rozbalení, sestavení, nabití

Apple Watch najdete v podlouhlé krabičce, kde je tělo hodinek uložené samostatně a přibalený náramek také. Hodinky by měly být z výroby již trochu nabité, pokud však po zapnutí (podržení obdelníkového tlačítka) nenaběhnou, krátké připojení na nabíječku to vyřeší. Nabíjecí konektor je u Apple Watch magnetický, což je velice praktické. Jakmile se vám hodinky nabijí na dostatečnou úroveň (pokud byly opravdu vybité, stačí 10-15 minut na nabíječce), je dobré k nim přidělat dodávaný řemínek/pásek. Ten disponuje celkem třemi díly, přičemž dva z nich se liší v závislosti na velikosti. Pokud máte drobnější zápěstí, nasaďte na hodinky pásek o velikosti S/M. Díl s kovovým kolíkem jde vždy na horní stranu, polohovací část pásku pak na spodní.

Prvotní nastavení

Jakmile máte nabito a nasazeno, nastavení je otázkou chvilky. Budete k němu potřebovat váš iPhone, jelikož bez něj hodinky prakticky nefungují, minimálně však bez něj nejdou nastavit. Jakmile tedy hodinky zapnete, prostřednictvím aplikace Watch v telefonu je propojíte se svým iPhonem a připojíte ke svému Apple ID. Následně postupujte dle návodu, určete si typ a polohu nošení a další. Za chvíli budete mít hotovo a můžete se pustit do prozkoumávání hodinek.

Aplikace v telefonu

Aplikace Watch ve vašem iPhonu je výchozí bod pro vše podstatné, co se s vašimi Apple Watch bude dít. Proto důrazně doporučujeme, abyste prozkoumání této aplikace věnovali dostatek času. Najdete zde totiž vše co pro fungování s Apple Watch potřebujete. Chcete změnit design ciferníku? Najdete to tam. Chcete si přidat platební kartu do hodinek? Také tam. Chcete provést aktualizaci SW? Snad už ani nemusíme odpovídat… Aplikace Watch je základ, se kterým je třeba se náležitě seznámit. Ano, spousta věcí (jako například ty již zmiňované ciferníky) je možné měnit i přímo na hodinkách, aplikace v telefonu je však pro tyto potřeby o poznání pohodlnější.

Prostředí hodinek

Jakmile se s aplikací Watch seznámíte, další na řadě je prostředí v hodinkách jako takových. Pořádně si vyzkoušejte funkci digitální korunky, prozkoumejte nativní aplikace či vyzkoušejte fungování některých duálních aplikací, při kterých Apple Watch zrcadlí funkce telefonu (například Apple Music, nebo navigaci). Zkuste si z hodinek zavolat, zkuste si „prozvonit“ telefon (což je jedna z mých nejoblíbenějších a nejpoužívanějších funkcí). Apple Watch na vás z počátku vychrlí celou řadu upozornění na různé funkce a schopnosti, které hodinky mají. Například pravidelná notifikace o „dýchání“ je pro mnohé otravná a velice rychle ji vypínají. Na to, co se vám líbí nebo nelíbí však časem přijdete sami.

Fotogalerie #2 watchOS 10 23 watchOS 10 16 watchOS 10 33 watchOS 10 32 watchOS 10 31 watchOS 10 30 watchOS 10 29 watchOS 10 28 watchOS 10 27 watchOS 10 26 watchOS 10 25 watchOS 10 24 watchOS 10 22 watchOS 10 21 watchOS 10 20 watchOS 10 19 watchOS 10 18 watchOS 10 17 watchOS 10 15 watchOS 10 14 watchOS 10 13 watchOS 10 12 watchOS 10 11 watchOS 10 10 watchOS 10 9 watchOS 10 8 watchOS 10 7 watchOS 10 6 watchOS 10 5 watchOS 10 4 watchOS 10 3 watchOS 10 2 watchOS 10 1 Vstoupit do galerie

Najděte si své oblíbené aplikace

Platforma watchOS a Apple Watch jako takové jsou už poměrně uzrálým produktem a v App Store se nachází celá řada aplikací, které stojí za to. Vzhledem k tomu, že jde především o fitness tracker, hrají (minimálně pro spoustu uživatelů) prim fitness aplikace. Těch je opravdu mnoho a vybere si skutečně každý. Osobně na „běžné aktivity“ používám nativní aplikaci od Applu, v případě zimních radovánek pak Apple Watch verzi aplikace Slope. Různých alternativ je však opravdu mnoho a je na každém z vás, co si vyberete.

Řemínky, řemínky, řemínky… a další doplňky

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje řemínek či pásek, který jste ke svým Apple Watch dostali v krabičce, nezoufejte. Různých druhů a kombinací náramků je snad tolik, jako aplikací v App Store. To je samozřejmě nadsázka, nicméně možnosti individualizace vzhledu Apple Watch prostřednictvím různě barevných náramků a řemínků je opravdu nespočet. Apple nabízí originální řemínky z několika materiálů a širokou barevnou paletou, která se navíc několikrát do roka obměňuje. Zde se tedy představivosti meze nekladou. A co se dalšího příslušenství týče, na výběr je nespočet různých nabíjecích stanic, od jednoduchých až po komplexnější s více nabíjecími sloty. Na trhu jsou také různé ochranné obaly zvětšující odolnost hodinek, které z nich dělají jakési „moderní G-SHOCKy“. Veškerou nabídku příslušenství časem určitě prozkoumáte, nyní se však bavte svými novými hodinkami a prozkoumávejte to, co nadchnulo desítky milionů uživatelů před vámi.