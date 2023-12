Pár drobností, na které si přes Vánoce udělám čas a usnadní mi život

Přes Vánoce má člověk většinou klid a čas na to, co celý rok odkládá nebo přehlíží. Věci, které pro vás nejsou až tak zásadní, abyste je během roku řešili, se však postupně sčítají a i když jsou to samy o sobě drobnosti, když je vyřešíte, bude váš život zase o nějaké to malé procento snadnější. Osobně tak přes Vánoce promazávám vše, co se mi za předchozí rok nashromáždilo v iPhone a na sociálních sítích.

Odstranění kontaktů

Znáte to, jedete někde autem a potřebujete přes CarPlay někomu zavolat a najednou vám našeptávání ukazuje desítky jmen, která ani neznáte nebo víte, že jim už nikdy volat nebudete. Také Siri má problémy rozeznat jednotlivá jména, které se mohou lišit jen nepatrně. Jděte ve svém iPhone do kontaktů, vyberte jméno, které chcete odstranit, otevřete jej a zvolte možnost Upravit a zde na konci najdete možnost smazat kontakt. Mnohem snadnější je však udělat tento postup na Macu, pokud máte synchronizované kontakty, což většina uživatelů má. Na Macu otevřete kontakty, podržte na klávesnici tlačítko cmd a vyberte kontakty, které chcete smazat, poté už jen klikněte na některý z nich pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit vizitku.

Odstranění odběrů na YouTube

Za uplynulý rok se vám určitě stalo, že jste při používání YouTube omylem dali odběr někomu, o koho jste vůbec nestáli nebo vás naopak někdo, koho jste odebírali, přestal bavit. Když pak spustíte YouTube například na Apple TV, vidíte hromadu videí z kanálů, které pro vás již nejsou zajímavé. Během roku většinou jen mávnete rukou, ovšem když nyní máte čas, pojďte je promazat. Nejsnadněji to lze dělat buď v aplikaci YouTube nebo v prohlížeči. V obou případech stačí zvolit možnost Všechny odběry, kterou najdete v menu YouTube a zde již jen změnit z odebíráno na odhlásit odběr.

Promazání sociálních sítí

V poslední době je celkem populární názor, že sociální sítě za moc nestojí a jsou horší a horší. Já mám trochu jiný názor, podle mě jsou totiž sociální sítě přesně takové, jaké si je uděláte. Je jedno, zda se bavíme o Twitteru, Instagramu nebo Facebooku, případně dalších. Projďěte si jednotlivé přátele, skupiny a stránky, které na nich sledujete a vymažte vše, co vás irituje, nebaví nebo o to již zkrátka z jakéhokoli důvodu nemáte zájem. Uvidíte, že když to vezmete poctivě a smažete opravdu věci, které vás nenaplňují, to, co zůstane, bude ve výsledku to, co vás zajímá a to, o čem chcete být informováni a používání sociálních sítí vás bude opět bavit.

Odhlášení od newsletterů

Chodí vám denně maily, ke kterým jste se kdysi dávno přihlásili a už o ně dávno nemáte zájem? Většinou je asi jen smažete, že ano. Tak s nimi skoncujte jednou pro vždy. Projděte si koš a najděte maily, které už nechcete dostávat. Pokud to není spam, ale jedná se o klasické newslettery, pak v každém z nich musíte najít většinou na samém konci mailu tlačítko pro odhlášení ze zasílání. U některých pak stačí využít přímo možnosti v aplikaci Mail, ve které se objeví možnost odhlásit. Věřte, že čím víc jich odhlásíte, tím bude vaše používáním mailů snadnější a rychlejší.