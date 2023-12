Uniklo kódové označení iPhonů 16 (Pro)

Od představení iPhonů 16 (Pro) nás sice dělí ještě více než tři čtvrtě roku, to však v žádném případě neznamená, že by se jim Apple již nyní nevěnoval na plné obrátky, ba právě naopak. Vývoj novinek totiž běží naplno, aby bylo vše co nejdříve a nejspolehlivěji připraveno a tím pádem mohla i brzy odstartovat výroba. Jedině tak si totiž Apple zajistí, že při startu prodejů bude mít dostatečné skladové zásoby a nebude tak prodejně strádat. A jelikož se zdroje portálu MacRumors nyní dostaly k rané verzi iOS 18, víme díky nim, pod jakými kódovými označeními nové iPhony vznikají.

iOS 18 odhalil konkrétně, že kódová označení iPhonů 16 (Pro) jsou:

D47 – iPhone 16

– iPhone 16 D48 – iPhone 16 Plus

– iPhone 16 Plus D93 – iPhone 16 Pro

– iPhone 16 Pro D94 – iPhone 16 Pro Max

iPhony 16 a 16 Pro se stejně jako předešlé generace představí světu v září, přičemž pokud vše půjde tak, jak má, měly by ještě v tom stejném měsíci dorazit na pulty obchodů. Jak to bude s jejich dostupností sice v tuto chvíli samozřejmě předpovídat nelze, nicméně vzhledem k minulosti bychom se nebáli již nyní říci, že minimálně řada Pro bude alespoň zprvu nedostatkovým zbožím. Zájem o ní je totiž každoročně enormní a to bez ohledu na to, co vlastně přináší.