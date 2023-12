iOS 17.2.1 zřejmě opravuje na iPhonech otravný problém! Apple to bůhvíproč zatajil

Když Apple na začátku tohoto týdne vypustil iOS 17.2.1, svět tomuto updatu příliš velkou pozornost nevěnoval. To proto, že v poznámkách k updatu kalifornský gigant uvedl jen to, že se aktualizace zaměřuje na důležité opravy chyb, z čehož valná většina uživatelů usoudila, že jde opět „jen“ o látání bezpečnostních děr, se kterými měl Apple v předešlých verzích iOS solidní problémy. Jak se však zdá, aktualizace přináší něco podstatně příjemnějšího a pro leckoho i důležitějšího. Na Twitteru se totiž začaly šířit screenshoty poznámek aktualizace z různých zemí v čele s Japonskem či Čínou, ve kterých stojí, že iOS 17.2.1 řeší problém, který může za určitých podmínek způsobit rychlejší vybíjení baterie.

Here’s an interesting note about iOS 17.2.1 🤨🔋

The Japanese release notes mention a fix for battery drain:

“This update addresses an issue where the battery may drain quickly under certain conditions.”

Meanwhile, the English release notes do not mention this. 🤔 pic.twitter.com/lQ192SEJp6

— Brandon Butch (@BrandonButch) December 19, 2023