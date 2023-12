Podívejte se, jak vypadá nový iMac M3 uvnitř. Změnil se opravdu jen čip?

Po loňském půstu s čipy M2 se letos iMacy dočkaly konečně upgradu, když u nich Apple vyměnil doposud využívané čipy M1 za M3. Je však nový čip skutečně tím jediným, co se uvnitř novinky ukrývá? Právě na to se ve svém čerstvém rozboru zaměřili odborníci na opravy z iFixit, kteří nyní přišli s výsledky. Podívat se na ně můžete ve videu níže.

Jak můžete vidět, přístup do útrob iMacu je stejně jako u jeho předešlé generace doslova mizerný. Abyste se totiž dovnitř dostali, je třeba odlepit obrazovku, pod kterou se vše skrývá. Kvůli tomu jsou tak i uživatelské opravy takřka nemyslitelné. Co se pak týče odlišností iMaců M3 od M1, ty byste hledali takřka marně. Téměř vše se totiž na chlup shoduje s první generací tohoto stroje a to například včetně umístění antén pro WiFI a Bluetooth, které jsou umístěny za logem Apple. Jediný „větší“ rozdíl je v počtu knoflíkových baterii umístěných na základní desce počítače. Zatímco iMac M1 využívá dvě knoflíkové baterie, iMac M3 využívá jen jednu. Zde ale skutečně rozdíly končí a je tedy jasné, že se Apple s vývojem iMaců M3 příliš nenadřel.