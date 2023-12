AirPods Max 2 dorazí příští rok, nebude však o co stát

AirPods Max oslavila před pár dny své třetí narozeniny, což je však v jejich případě spíše smutné, nežli veselé. Apple totiž stále prodává model představený v 8. prosince 2020, přestože jsou technologie již logicky o pár let dál. O aktualizaci tohoto modelu pak sice slýcháme poměrně pravidelně, čím dál tím víc se však zdá, že se vlastně ani není příliš na co těšit, jelikož toho moc přinést nemá. To ostatně potvrdily před pár hodinami i zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje pocházející podle všeho přímo z Applu přišly konkrétně s tím, že se s druhou generací AirPods Max ve své podstatě tak úplně nepočítá – tedy alespoň prozatím. Namísto ní má Apple chystat jen revizi první generace, kterou chce představit někdy v průběhu příštího roku s tím, že u ní nasadí nové barevné varianty a vymění Lightning port za USB-C. Víc upgradů jako například čip, vyšší verzi Bluetooth či ideálně vylepšení zvuku v plánu alespoň u této generace nejsou. Je proto velkou otázkou, nakolik může být prodejně úspěšná, jelikož již nyní má tento model prodejně tápat.