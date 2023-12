Vyšel macOS 14.2.1 pro veřejnost

Není to jen iOS 17.2.1, který Apple dnes večer vypustil na veřejnost. Jablíčkáři se totiž dočkali taktéž vydání novéverze operačního systému macOS, konkrétně pak s označením 14.2.1. Tu nainstalujete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, přičemž stejně jako v případě iOS počítejte s tím, že je update zaměřen jen a pouze na opravy chyb, které sužovaly předešlé verze systému. O jaké chyby se jedná nicméně Apple v popisu aktualizace jakkoliv nespecifikoval. Snad se to však co nevidět dozvíme z popisu updatu na vývojářském portálu Applu.

