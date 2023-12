Apple už má plán, jak v USA obnovit prodej Apple Watch 9 a Ultra 2

Před pár hodinami šokovala svět zpráva o tom, že Apple v následujících dnech pozastaví v USA prodej nejnovějších Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Důvodem je vleklý patentový spor ohledně technologií pro monitoring okysličení krve, jehož výsledek by měl být znám v brzké době a jelikož se Apple evidentně obává toho, že se jej dotkne, rozhodl se konat s předstihem. Jak se však nyní z jeho prohlášení, které poskytl portálu 9to5mac zdá, prodej Apple Watch v USA chce v brzké době stůj co stůj obnovit.

Apple podle svých slov věří, že patentový spor, který vede se zdravotně-technologickou společností Masimo, je schopen urovnat tím, že u Apple Watch změní aktualizací softwaru proces vyhodnocování dat získaných pro monitoring okysličení krve. Právě na aktualizaci softwaru proto nyní jeho vývojáři intenzivně pracují s tím, že pokud se jim podaří vyvinout řešení, které by patenty neporušovalo, měl by mít Apple vyhráno. Je nicméně otázkou, zda se podobné řešení bude Masimu a potažmo i soudům líbit a zda nebudou nadále vyžadovat, aby byl změněn i hardware hodinek. Pokud by tomu tak bylo, pak by měl Apple obří problém, jelikož by to de facto pro Series 9 a Ultra 2 znamenalo zaříznutí a je docela dobře možné, že v budoucích Apple Watch by pak monitoring okysličení krve k dispozici alespoň nějakou dobu nebyl – konkrétně, dokud by Apple nevytvořil vlastní řešení.

Přestože je pozastavení prodejů Apple Watch 9 a Ultra 2 v USA pro Apple bezesporu nepříjemné, tamní jablíčkáři mohou být ještě relativně v klidu. To proto, že pozastavení prodejů se vztahuje jen na kamenné Apple Story spolu s Apple Online Storem. Ostatní prodejci v čele s Best Buy, Targetem či Amazonem tedy mohou Apple Watch prodávat i nadále a to až do doby, než jim dojdou skladové zásoby – zastaven je totiž i velkoobchodní prodej. Jelikož jsou však jejich zásoby velmi pravděpodobně vskutku velké, je docela dobře možné, že než v USA nové Apple Watch dojdou, bude již jejich prodej bez problému obnoven. Vše ale ukáže samozřejmě až čas.