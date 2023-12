Alza stále stíhá doručit dárky do Vánoc! Ve slevě má nyní Apple produkty či LEGO

Komerční sdělení: Stále nemáte nakoupené všechny vánoční dárky? Pak je nejvyšší čas vše dořešit! Při pohledu do kalendáře je totiž nad slunce jasné, že příliš mnoho času vám už nezbývá. Skvělou volbou pro nákup ne stále i Alza, která vám dokáže doručit dárky do AlzaBoxů stále ještě do Vánoc. Nemusíte se tedy bát, že byste v neděli pod stromečkem své blízké nepotěšili.

Nákup na Alze je nyní navíc lákavý nejen kvůli tomu, že stále stíhá doručení pod stromeček, ale taktéž kvůli tomu, že na ní běží řada nejrůznějších slevových akcí, díky kterým dokážete ušetřit nemalé peníze. Za zmínku stojí například všem dobře známé Alza dny, které umožňují ušetřit skrze slevové kódy při nákupu nemalé peníze. A že je o co stát! Do slev se totiž nedostaly v žádném případě jen „béčkové“ produkty. Vybírat totiž můžete třeba ze zlevněných Apple produktů v čele s iPhony či MacBooky, ale taktéž s LEGO stavebnicemi, přičemž namátkou lze zmínit Bradavický hrad ze série Harry Potter. Milovníky videoher zase potěší slevy na hry pro PC a konzole. Zkrátka a dobře, slev jsou mraky a byla by škoda si je nechat utéct!

Slevy v rámci Alza dnů naleznete zde