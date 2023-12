Recenze Sudio B2: Povedená druhá generace velice specifického modelu

V dnešní recenzi se podíváme na druhou generaci tzv. bone conducting bezdrátová sluchátek od společnosti SUDIO, tentokrát s označením B2. Jedná se o inovovanou verzi modelu, který jsme tu měli před pár měsíci (recenzi si můžete přečíst zde). Pojďme se podívat na to, co se s přechodem na novou generaci změnilo.

Specifikace

Dle oficiálních specifikací je možné zjistit, že z hlediska nich se toho od posledně příliš mnoho nezměnilo, nicméně i tak zde některé změny najdeme. Sluchátka stále obsahují dvojici 16,5mm dynamických měničů s frekvenčním rozsahem 20 Hz-20 kHz a citlivostí 83,5 dB. O provoz sluchátek se stará integrovaná baterie o nespecifikované kapacitě, díky které sluchátka na jedno nabití vydrží cca 12 hodin poslechu s dobou nabíjení cca 2 hodiny. Nabíjení sluchátek probíhá prostřednictvím nového USB-C konektoru, který je velice příjemnou změnou oproti předchozímu řešení, které využívalo proprietární magnetický konektor. Vzhledem ke své konstrukci sluchátka pochopitelně nenabízí žádné možnosti odhlučnění (ba naopak, ničím neovlivněné vnímání okolí je jejich hlavní devizou), stále zde najdeme zde například certifikaci odolnosti IPx5, celkem čtveřici mikrofonů, dále zde najdeme Bluetooth 5.3.a podporu pro kodek SBC. Sluchátka váží 35,2g a jsou k dispozici ve dvou barevných variantách – černé a bílé.

Provedení

Sluchátka jsou zkonstruována ze dvou hlavních poslechových modulů, na kterých se nachází i ovládací prvky a integrované baterie. Tyto části jsou propojeny pogumovaným stahovacím mostem, který zaručuje stabilitu a to jak tvarovou, tak i ergonomickou. Moduly jako takové jsou vyrobené z plastu a obsahují všechny komponenty sluchátek, od měničů, baterie, ovládacích prvků až po USB-C nabíjecí port. Tzv. soft-touch plast je na dotyk velice příjemný, totéž platí pro zadní pogumovanou část sluchátek. Nabíjecí konektor je pod gumovou záslepkou a za dvojicí tlačítek. Jejich chod je jasně čitelný a příjemný. Z hlediska provedení sluchátkům není co vytknout.

Ergonomie

Vzhledem k váze a k charakteru konstrukce sluchátek jde o velice pohodlný model. Sluchátka na svém místě (lícní kosti) sedí velice pohodlně a díky opěrné konstrukci, která se obtáčí horní stranou kolem uší, vám jejich dlouhodobé používání nebude nijak vadit. Díky rozložení hmotnosti jsou navíc velice stabilní a jakmile je nastavíte do správné polohy, prakticky se nehnou. Tím, že si sluchátka nestrkáte přímo do uší nedochází také k žádným nepříjemným pocitům, které se mohou i sluchátek obvyklé konstrukce občas objevovat. Ani z hlediska ergonomie není tomto modelu co vytknout a patří rozhodně k tomu nejpohodlnějšímu, co můžete vyzkoušet.

Ovládání

Ovládací prvky sluchátek jsou velice jednoduché, a to především kvůli jednoduchému ovládacímu schématu, které spoléhá pouze na dvě fyzická tlačítka. Jedno stisknutí na obou z nich ovládá funkce play/pause, dvojklik tlačítka na levém sluchátku vrací přehrávanou písničku zpět, pravým se přesouváte v seznamu dopředu. Trojklikem se upravuje hlasitost (levé sluchátko směrem dolů, pravé směrem vzhůru), podržením tlačítka na levém sluchátku po dobu cca 2-3 vteřin se aktivuje hlasová asistentka. Ovládací prvky jsou tak velmi jednoduché, což je rozhodně pozitivní vlastnost.

Zvuk

Zvukový přednes je klíčovým prvkem každých sluchátek a u tohoto modelu tomu není jinak, na rozdíl od sluchátek klasických konstrukcí (pecky/špunty) je však třeba brát v potaz to, že tzv. bone conducting modely nabízí zcela jiný přístup k tomu, jak jejich uživatel přehrávanou hudbu (nebo jakýkoliv jiný obsah) poslouchá. Klíčovou vlastností tohoto typu sluchátek je to, že nijak neomezují jejich uživatele ve vnímání jeho okolí. Sluchátka jsou posazená na lícní kosti a zvukovody jsou tak zcela uvolněné, tudíž uživateli nic nebrání v tom slyšet a vnímat všechno, co se kolem něj děje. A existuje celá řada situací, kde je to (nejen z bezpečnostních důvodů) klíčové. Tuto funkci mohou ocenit například cyklisté, kteří chtějí mít perfektní přehled o tom, co se kolem nich děje, nebo obecně ti, kteří rádi poslouchají nějaký audio obsah, ale zároveň chtějí vnímat a interagovat s okolím (například v kanceláři).

S výše uvedeným je pochopitelně výrazně propojena kvalita zvukového přednesu, kterou takováto sluchátka nabízí. Díky tomu, že nedisponují žádnou úrovní pasivní izolace okolního hluku, a zároveň vzhledem k tomu, že je zvuk přijímán skrze vibrace prostupující lícní kostí do vnitřní části zvukovodu, dochází k jistým ztrátám na kvalitě zvuku jako takového. Ten logicky není tak přesný, hutný a obklopující, jako u modelů klasické konstrukce. To je ovšem daň za výše uvedené benefity, které tato konstrukce přináší. I tak je ovšem zvukový projev velice dobře použitelný, a to jak pro poslech hudby, tak mluveného slova. Sluchátkům se dokonce daří přenášet jistou míru basů a při dobrém nasazení je poslech příjemný. Je však třeba mít na paměti, že pokud se posluchač nachází ve velice hlučném prostředí, vnímaná kvalita zvukové produkce rapidně klesá. Oproti modelu B1 je však zvukový přednes druhé generace o něco živější a lépe dokáže zprostředkovat basové i výškové spektrum.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Sudio B2 jsou i ve své druhé generaci stále velice specificky zaměřená sluchátka, která nabízí přesně to, co jejich uživatel od sluchátek této konstrukce očekává. Nenarušují zvukově-prostorové vnímání, ale i přesto dokáží nabídnout solidní poslech hudby či mluveného slova, při skvělé ergonomii a solidní výdrži baterie. Oproti předešlé generaci potěší lepší zvukový přednes, téměř dvojnásobná výdrž baterie a lepší ergonomie s ohledem na nabíjecí konektor. Pokud sluchátka co tyto parametry splňují vyloženě nehledáte, nejedná se o produkt pro vás. Rozhodně bych však doporučoval jejich vyzkoušení, protože existují situace, kdy jde o potenciálně nejlepší (a nejbezpečnější) řešení poslechu hudby.

Sluchátka Sudio B2 si můžete zakoupit zde