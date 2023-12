Apple Watch 10 přinesou nový design i dvě nové zdravotní funkce!

Zatímco v předešlých letech toho Apple příliš mnoho nového u Apple Watch neukázal, rok 2024 má být v tomto směru diametrálně odlišný. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž Apple na příští rok připraveno pro své hodinky hned několik vskutku zásadních upgradů, kterými do jisté míry oslaví jejich desáté výročí. Co vše tedy dle jeho nejnovějších informací výroční model přinese?

Gurmanovy zdroje měly potvrdit konkrétně to, že Apple nasadí u Apple Watch Series 10 nový design vyznačující se mimo jiné tenčím tělem či novým magnetickým systémem uchycení řemínků. Zda se dočkáme výraznější změny tvaru či čehokoliv podobného ale zatím není tak úplně jasné. Velmi zajímavé je nicméně to, že kromě pozměněného designu má Apple připraveno taktéž nasazení hned dvou nových zdravotních funkcí ve formě monitoringu krevního tlaku a detekce spánkové apnoe. Měření krevního tlaku sice nebude fungovat tak, že hodinky uživateli ukáží přesné hodnoty, avšak dokáží jej upozornit alespoň na to, že jeho krevní tlak stoupá či naopak klesá, na což bude on samotný následně moci reagovat například léky či návštěvou lékaře. Do budoucna má nicméně Apple v plánu naučit Apple Watch ukazovat přesné hodnoty.

Co se pak týče spánkové apnoe, detekce tohoto problému bude fungovat ve své podstatě jednoduše. Při sledování spánku se budou hodinky zaměřovat mimo jiné na to, jakou tepovou a dechovou frekvenci ve spánku uživatel zrovna má, z čehož hodinky poznají případný problém. Následně po probuzení uživatele upozorní na to, že se u něj spánková apnoe projevila, díky čemuž tak budou o problému vědět i ti, kteří zatím trpí jen mírnými projevy tohoto problému a budou jej tak moci řešit se svým lékařem.

Zatím se tedy nové Apple Watch Series 10 jeví velmi zajímavě a pokud se je Applu podaří vytvořit přesně tak, jak o nich nyní slýcháme, je skutečně na co se těšit. Jedním dechem ale raději dodáme, že zrovna kolem Apple Watch se v předešlých letech točilo opravdu mnoho zvěstí a ne všechny se nakonec ukázaly jako pravdivé. Únikům tedy raději zatím nedávejte příliš velkou váhu, byť nelze vyloučit jejich pravost. Ostatně, Gurmanovy zdroje se dlouhodobě řadí mezi ty nejlepší. Nicméně vývoj produktu je ještě v plném proudu a stát se v jeho průběhu může cokoliv.