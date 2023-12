Apple oznámil zásadní novinku pro předplatné aplikací!

Přestože je víkend, Apple se rozhodl před pár hodinami oznámit na svém vývojářském portálu zásadní novinku pro předplatné aplikací. Jejich možnosti se totiž již v lednu příštího roku zásadně rozšíří a to konkrétně zavedením podpory podmíněných cen. Co to pro vás vás znamená? Jednoduše to, že budete moci ušetřit v případě předplácení si většího množství služeb a aplikací.

Apple na svém vývojářském portálu informuje o novince konkrétně slovy: „Podmíněné ceny předplatného v App Storu – nová funkce, která vám pomůže přilákat a udržet si předplatitele – umožňuje poskytnout zákazníkům zvýhodněnou cenu předplatného, pokud jsou aktivně přihlášeni k jinému předplatnému.“ Jinými slovy, vývojář si bude moci určit to, zda vám na svou aplikaci poskytne slevu na měsíčním či ročním předplatném v případě, že si předplácíte jinou, „partnerskou“ aplikaci ať už od něj či jeho partnera. Na webu Applu se o novince dále dočtete toto:

„Podmíněné ceny lze použít pro předplatné od jednoho vývojáře nebo dvou různých vývojářů. Můžete například nabídnout předplatitelům prémiového časopisu Ocean Journal možnost předplatit si Mountain Climber za zvýhodněnou cenu 4,99 USD/měsíc namísto běžných 5,99 USD/měsíc. Zákazníci platí zvýhodněnou cenu tak dlouho, dokud zůstanou předplatiteli časopisu Ocean Journal.

Zákazníci mohou tyto cenové slevy objevit ve vaší aplikaci, v off-platformních marketingových kanálech a v plánovaných umístěních v App Store. Společnost Apple vám pomůže řídit implementaci a poskytne zákazníkům bezproblémový zážitek z výkupu a nákupu na základě vámi poskytnuté kontingenční cenové nabídky.“

Pokud si tedy předplácíte vícero aplikací či služeb a jsou od jednoho vývojáře, je docela dobře možné, že na nich v dohledné době ušetříte. Zároveň je víceméně jasné, že další rozšíření možností předplatného u aplikací zvýší využívání právě této možnosti monetizace – tedy předplatného namísto zaplacení jednorázové částky. Apple zkrátka a dobře ví, jak si zajistit dlouhodobý příjem.