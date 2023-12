Apple varuje před tímto příslušenstvím k Apple Watch! Nepoužíváte jej také?

Ne každé příslušenství k Apple Watch je ideální. Na jedno takové se dokonce nyní rozhodl upozornit Apple skrze jeden ze svých podpůrných dokumentů s tím, že pokud ho uživatelé používají, jednak se vystavují nižšímu komfortu z hlediska užívání, ale taktéž si zadělávají na potenciální problém s výdrží baterie. Řeč je konkrétně o necertifikovaných nabíječkách.

Fotogalerie Apple Watch Series 9 LsA 2 Apple Watch Series 9 LsA 3 Apple Watch Series 9 LsA 4 Apple Watch Series 9 LsA 5 Apple Watch Series 9 LsA 6 Vstoupit do galerie

V podpůrném dokumentu, který Apple zveřejnil dnes v noci, se dočtete konkrétně to, že necertfikované nabíječky (tedy magnetické nabíjecí puky) mohou u Apple Watch způsobovat pomalé nabíjení, neustálé připojování a následné odpojování, ale co je nejhorší, mohou zkracovat životnost jejich baterie. Jak přesně sice Apple neuvádí, pravděpodobné je však například nadměrné zahřívání a tak podobně. Aby se uživatelé těmto problémům vyvarovali, měli by využívat originální nabíječky, popřípadě nabíječky s certifikací Made for Apple Watch, které jsou schváleny přímo Applem. Pokud tedy tak nečiníte, doporučujeme začít, jelikož zejména rychlejší degradace baterie není rozhodně nic příjemného.