Recenze držáku do auta Swissten Mirror: Za málo peněz hodně muziky

Pokud potřebujete mít v autě z nějakého důvodu mobil na očích, je na místě mít nějakou formu držáku. Na pultech jich je celá řada. Můžete mít úchyt na palubní desku větráku či dokonce i na zrcátko. Jestliže vás zaujala právě poslední varianta, měli byste zbystřit. Toto příslušenství má ve své nabídce i Swissten. A co víc? Nestojí mnoho a podporuje MagSafe. Jeho název je Swissten Mirror.

Obsah balení

Pojďme se podívat na obsah balení. Magnetický držák do auta Swissten Mirror vám dorazí v podlouhlé krabičce bíločervené barvy. Na její přední straně uvidíte design produktu a po bocích nějaký lehký popis. V krabičce pak naleznete pouze onen držák a magnetické kolečko. Dobrou zprávou je, že magnetický držák je složený a v podstatě ihned připraven k použití. Ihned po jeho rozbalení v autě jej tedy můžete začít používat.

Design a vlastní používání

Jak již název napovídá, jedná se o magnetický držák pro váš iPhone na zpětné zrcátko. Jelikož se jedná o příslušenství fungující na principu MagSafe, využijí jej převážně vlastníci iPhonů tuto technologii podporující (modely 12 a výše). Nicméně jak stojí výše, v balení naleznete rovněž magnetické kolečko, které přilepíte na jakýkoli obal. Swissten Mirror se tedy hodí v podstatě na všechny smartphony. Držák je pochopitelně vyroben z plastu. Najdete na něm několik kloubů, díky kterým můžete polohu držáku patřičně upravovat a přizpůsobit jeho používání co nejvýše vašim potřebám. Jednoduchým krouživým pohybem uvolníte a utáhnete zobáček, který připevníte na zrcátko. Ačkoli se to nemusí zdát, držák na držáku drží skutečně velmi pevně a pokud jej poctivě utáhnete, v žádném případě nepovolí. Možná je malinko škoda, že do držáku nevede konektor. V takové situaci by bylo zařízení rovnou i nabíjeno. Nicméně tento lehký nedostatek lze obejít nabíječkou do auta a kabelem. Jde ve finále zřejmě i o efektivnější variantu, neboť MagSafe (v tomto případě necertifikované Applem), by vám dalo pouze 7,5W výkonu. S nejvyšší pravděpodobností tak ze zapalovače budete nabíjet iPhone o poznání rychleji. Dobrou zprávou je také fakt, že držák s iPhonem vám při řízení nikterak nezavazí a klouby skutečně dovolují velkou variabilitu nastavení polohy.

Resumé

Pokud hledáte držák do auta na váš iPhone, jde o skvělou volbu, pokud hledáte úchyt do zpětného zrcátka. Swissten Mirror vás rozhodně nezklame. Jeho cena je 559 korun.

Swissten Mirror koupíte zde