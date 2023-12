Agraelus dostal ban

Zřejmě nejznámější tuzemský streamer Agraelus dostal na své domovské platformě twitch.tw na. Stalo se tak konkrétně včera a to paradoxně poté, co Twitch změnil svá pravidla, takže se zdá být pravděpodobné, že právě nová pravidla nějakým způsobem porušil, byť o tom takřka 100% sám ani nevěděl. Ve svém vyjádření na sociálních sítích navíc uvedl, že nemá zatím žádné informace o důvodu banu, kvůli čemuž jej může i velmi těžké řešit. Velkým pozitivem je nicméně fakt, že se jedná „jen“ o ban dočasný, který když dostal před více než dvěma lety, trval „jen“ dva dny. Určitý háček je nicméně v tom, že na dnešní den měl Agraelus naplánován charitativní předvánoční stream, který je kvůli kroku Twitche přesunut na YouTube. Žádost o odbanování totiž Twitch zamítl. Pokud jste tedy Agraelovi fanoušci, držte mu pěsti, ať se na Twitchi unbanu dočká co nevidět.