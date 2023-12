Na stránce se vyskytl problém? Jak vyřešit problém s načítáním v Safari

Narazili jste někdy při procházení webu v Safari na problém, kdy vám daná webová stránka hlásila problém s tím, že musela být znovu načtena? V drtivé většině případů se tato chyba skutečně vyřeší jednoduchým opětovným načtením dané webové stránky.

Skutečný problém však začíná, když se chyba stále vrací. Jaké tipy můžete vyzkoušet, aby tato chyba zmizela a mohli jste začít používat Safari bez toho, abyste se museli s touto chybou potýkat? Poradíme vám v našem dnešním článku.

Chyba, která se vám v Safari zobrazuje, může mít různé příčiny, ale nejčastějším důvodem je, že některé webové stránky využívají více prostředků, než by měly. Můžete začít jednoduchými opravami, například restartováním prohlížeče nebo zařízení. Nejrychlejší způsob, jak to provést, je požádat o to Siri vyslovením příkazu „Hey Siri, restart iPhone“. Svou volbu potvrďte slovem „yes“ nebo klepnutím na příslušné tlačítko na displeji. Můžete také na minutu odpojit váš router a znovu se připojit.

Jedním z dalších tipů, které můžete vyzkoušet, je vymazání historie procházení Safari. Můžete to provést tak, že přejdete do Nastavení -> Safari. Zamiřte o něco níže, klepněte na Smazat historii a data stránek, vyberte požadované časové období a potvrďte klepnutím na Smazat historii.

Další kroky

Stejně jako při řešení celé řady dalších problémů můžete i v tomto případě vyzkoušet klasiku v podobě resetu iPhonu, restartu aplikace Safari, nebo aktualizace operačního systému (samozřejmě v případě, že je k dispozici nová verze iOS). Pokud nezabere žádný z uvedených postupů, můžete také v Nastavení -> Obecné -> Přenést nebo resetovat iPhone -> Resetovat -> Obnovit nastavení sítě resetovat síťová nastavení.