Na iPhony míří další revoluční bezpečnostní funkce! Dorazí už v iOS 17.3

Dostat se do ukradeného iPhonu bude pro zloděje již brzy takřka nerozlousknutelný oříšek. Apple totiž chystá do iOS 17.3 zbrusu novou funkci pro zvýšení ochrany právě pro ukradená zařízení, která výrazně zvýší zabezpečení telefonů a tedy sníží šanci potenciálního prolomení se do nich poté, co byly ukradeny. Ze strany Applu se jedná do značné míry o reakci za zprávy ze začátku letošního roku o tom, že se mezi zloději čím dál tím víc vyskytuje taktika, kdy je u vytipové osoby nejprve odkoukán číselný PIN a následně až ukradnut telefon, díky čemuž se do něj mohou následně útočníci snadno dostat. Číselný PIN totiž stačí ke spoustě úkonů v čele s potvrzování plateb přes Apple Pay či resetu hesla Apple ID.

Novinka nese název Ochrana ukradeného zařízení a ve své podstatě je naprosto jednoduchá. Když je totiž tato funkce zapnuta, pro ověření není vyžadován číselný kód, ale Face ID či Touch ID. U zvláště citlivých akcí v čele se změnou hesla k Apple ID a tak podobně pak dokonce Apple přidává hodinové bezpečnostní zpoždění fungující tak, že po ověření přes Face ID či Touch ID je třeba počkat jednu hodinu, následně požadavek opět potvrdit biometrií a až poté je daný úkon zpřístupněn. Jedním dechem je zde však třeba dodat, že zpoždění bude iPhone spouštět jen na neznámých místech. Pokud bude úkon zadán doma, v práci či obecně na místech, kde se uživatel často vyskytuje a tedy je pravděpodobné, že úkon zadal on, hodinová prodleva zde nebude a vše tedy proběhne naprosto standardně.

Jelikož se jedná o bezpečnostní funkci spojenou s Face ID či Touch ID, nejspíš vás nepřekvapí, že její nastavení se provádí v sekci Face ID/Touch ID a heslo, kde přibude možnost Ochrana ukradeného zařízení. Po upgradu na iOS 17.3 budou pak všichni uživatelé vyzváni k aktivaci, jelikož se přeci jen jedná o výrazné zvýšení celkové bezpečnosti daného zařízení. Pokud vás novinka láká již nyní, můžete se k ní dostat přes betu iOS 17.3. Ve veřejné verzi se pak dá očekávat někdy na přelomu ledna a února.

Akce, které budou po zapnutí funkce vyžadovat ověření pomocí Face ID nebo Touch ID:

Zobrazení/použití hesel nebo přístupových klíčů uložených v iCloud Keychain

Podání žádosti o novou kartu Apple Card

Zobrazení virtuální karty Apple Card

Vypnutí režimu Ztraceno

Vymazání veškerého obsahu a nastavení

Provádění určitých akcí s Apple Cash a spořením v aplikaci Peněženka

Používání platebních metod uložených v Safari

Použití iPhonu k nastavení nového zařízení

Akce, které budou vyžadovat ověření pomocí Face ID nebo Touch ID a budou mít po zapnutí funkce hodinovou bezpečnostní prodlevu:

Změna hesla Apple ID

Aktualizace vybraných nastavení zabezpečení účtu Apple ID, včetně přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení, důvěryhodného telefonního čísla, klíče pro obnovení nebo kontaktu pro obnovení.

Změna přístupového kódu iPhonu

Přidání nebo odebrání Face ID nebo Touch ID

Vypnutí funkce Najít

Vypnutí ochrany před odcizením zařízení