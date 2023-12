Z App Store se stává smetiště aneb jak jsem se odnaučil zkoušet nové „zajímavé“ aplikace

Byly doby, kdy jsem si třeba večer před spaním otevřel na iPhonu App Store, procházel jeho žebříčky, zadával do něj různé fráze a s chutí objevoval nové a nové aplikace, které sice nebyly slavné, ale mě z nějakého důvodu bavily. Ať už se jednalo o hry či aplikace pro nejrůznější účely, nezřídka kdy jsem na zajímavé kousky skutečně objevil a poté je začal s oblibou využívat. Tato doba je však pro mě osobně již dávno pryč a jsem si prakticky 100% jist, že se už nevrátí. To proto, že se z App Store stává dle mého názoru solidní smetiště.

Vždy jsem tak nějak věřil tomu, že vzhledem ke spoustě striktních podmínek, které musí vývojáři uvolňující aplikace do App Store splňovat, je poměrně velké štěstí v něm narazit na něco, co je vyloženě špatné. A musím říci, že dříve – třeba před čtyřmi a více lety – tomu tak vlastně i bylo. V posledních letech, zejména pak s rozpukem obliby měsíčního předplatného a mikrotransakcí, však kvalita menších aplikací strmě upadá a je doslova zázrak najít nějakou, která stojí za to a zároveň se vás nesnaží od první sekundy jejího stažení podvést či obrat o peníze.

Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Abyste mě chápali správně – opravdu nemám problém za aplikaci zaplatit a pokud je kvalitní, rád to i udělám. Ostatně, ve svém iPhonu mám za roky používání App Store již spousty aplikací, které jsem si musel zakoupit, či jsem si v nich otevřel platbou určitý obsah. Dost mě však štve, když například vývojáři dané aplikace začnou lákat na její funkce například přes reklamy v App Store či na sociálních sítích, avšak vy si je nemůžete vyzkoušet ani v rámci jakéhokoliv trialu, protože po vás chce daná aplikace ihned po stažení zaplatit. Samotná aplikace se přitom tváří v App Store jako bezplatná, avšak už při jejím prvním spuštění na vás vyskočí okno informující o nutnosti zaplatit, jelikož jinak jí zkrátka nevyužijete.

Další věc, která mě dost štve a troufnu si říci, že nejsem jediný, protože si na to stěžuje alespoň podle příspěvků na Twitteru ohromné množství lidí, jsou vyloženě podvodné reklamy na aplikace. Zejména hry se totiž snaží vývojáři v posledních letech vyobrazovat v reklamách v daleko lepším světle než ve skutečnosti jsou. Nic netušící jablíčkář si tak z App Store hru stáhne, aby následně zjistil, že se absolutně nepodobá tomu, co viděl na videu. Vývojář má však „odfajfknuto“ zobrazení reklamy unikátnímu uživateli a s trochou štěstí i nějakou tu mikrotransakci či platbu za plnou hru, kterou se podvedený uživatel nezkusí získat zpět přes refund formulář.

Nechci znít v žádném případě jako důchodce, který lamentuje nad tím, že tohle se dřív nedělo a za našich mladých let bylo vše zalité sluncem, ale zde se upřímně skutečně nedokážu ubránit dojmu, že před lety byla úroveň App Store zkrátka někde úplně jinde. Nevím, jestli je to tím, že z něj má nyní Apple větší dojnou krávu a tak se o něj tolik nestará, nebo je na světě zkrátka jen mnohem víc vychytralých vývojářů, kteří se snaží zbohatnout pohledem uživatele nepříjemným způsobem, ale to ve výsledku člověka vlastně ani nemusí zajímat. Co jej však zajímat musí, je to, že dostat se v současnosti ke skutečně dobré aplikaci, je daleko těžší než dřív.