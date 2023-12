Nové Macy Pro a Studio dorazí na konci příštího roku a s nimi i jeden očekávaný bonus

Není tomu sice tak dávno, co se zdálo, že osud Maců Pro je již zpečetěn a Apple s nimi do budoucna již nepočítá, nyní je však již situace kolem nich diametrálně opačná. Kalifornský gigant totiž letos v létě na WWDC ukázal první Mac Pro s čipem Apple Silicon, konkrétně M2 Ultra, a jak se zdá, už má v plánu jeho nástupce. Tvrdí to alespoň reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Podle Gurmanových zdrojů chce Apple na konci roku 2024 ukázat světu nové generace Maců Pro i Maců Studio, které budou poháněny čipy M3 Ultra coby nejvýkonnější Macy rodiny Apple Silicon 3. generace. Jelikož je však vývoj tohoto čipu stále v plném proudu a Apple jej bude muset následně i otestovat, není vyloučeno, že nakonec dorazí až na začátku roku 2025. Co je pak možná důležitější než to, kdy přesně stroje dorazí, je to, že spolu s nimi Apple velmi pravděpodobně představí nové Magic Mouse, Keyboard a Trackpad osazené USB-C namísto Lightningem. V kuloárech se sice šušká o vícero vylepšeních těchto periferií, nicméně vzhledem k tomu, jak k nim Apple v posledních letech přistupoval, by zřejmě absolutně nepřekvapilo, kdyby bylo jediným upgradem skutečně jen vyměnění Lightningu za USB-C.