Recenze NEXT X4: Vybavená Bluetooth sluchátka pro každodenní poslech i telefonování

Poohlížíte se po sluchátkách, která se stanou vašim každodenním parťákem, spojí se s vašim smartphonem, notebookem či televizí, budete s nimi moci telefonovat, ale zároveň je propojit i kabelem, poslouchat FM rádio nebo přehrávat obsah z Micro SD karty? Přesně takovým univerzálním řešením jsou X4 od NEXT Audiocom. Vyznačují se nebývale širokými možnostmi, pokud jde o zdroje zvuku, povedenou ergonomií a velmi slušnou výdrží baterie. Při jejich testování mne překvapila jejich nízká hmotnost, která by mohla evokovat pocit, že půjde o něco zvukově nepříliš bohatého, opak je však pravdou, pročež příznivci mocnějších basů rozhodně nebudou o nic ochuzeni.

Co ukrývá balení

V překvapivě tenkém boxu s potiskem a průzorem na zadní straně umožňujícím spatřit vzhled sluchátek ještě před jeho otevřením najdeme kromě X4 ještě praktický látkový obal a útlou oranžovou krabičku s kabely USB-A na Micro USB sloužící k dobíjení o délce 80 cm a metrový audio kabel s malými stereo jacky.

Fyzické vlastnosti a možnosti ovládání

Výrobce usiloval o dosažení takového designu, který poskytne pohodlí co možná největšímu spektru potencionálních uživatelů. K tomu přispívají mušle schopné otáčení o 90°, měkké polstrování i nastavitelný most kombinující odolný plast a kov, díky čemuž se snadno přizpůsobí téměř jakýmkoli tvarům. Zatímco například u reproduktoru mnoho napoví rozměry produktu, kdy v případě X4 výrobce udává 19,9 cm šířky, 17,6 cm délky a 5 cm hloubky, u sluchátek jsou pro spotřebitele mnohem zajímavějšími specifikacemi vnitřní a vnější obvod náušníků, který zde činí 14 a 26,5 cm, společně s rozsahem nastavitelnosti mostu. Ten začíná na 30 cm (měřeno až k otočnému kloubu), přičemž se po roztažení dokáže posunout o dalších 6 cm, což by mělo zajistit dostatečnou variabilitu. Hmotnost pouhých 186 g znamená, že kamkoli se s X4 vydáte, tížit vás nebudou.

Všechny ovládací prvky, konektory a sloty jsou integrovány nalevo. Z tlačítek je k dispozici nejprve to pro zapnutí či vypnutí, respektive započetí párování při podržení po dobu 3 sekund, o jehož úspěšném průběhu informuje změna stavu z blikání mezi modrou a červenou na stabilně svítící modrou diodu. Pro zrušení párování s konkrétním protějškem je pak zapotřebí zmáčknutí na 5 až 6 sekund, krátký stisk slouží k započetí nebo pozastavení přehrávání, u hovorů k jejich přijetí i ukončení a dvojitý k vytočení posledního volaného čísla. V režimu FM se tímto spustí skenování a uložení stanic. Další v pořadí jsou prvky se symboly minus a plus, které dle očekávání zprostředkovávají, dotknete-li se jich krátce, přístup ke zvýšení a snížení hlasitosti nebo delším stiskem posun mezi skladbami či rozhlasovými stanicemi. Následuje multifunkční „M“ skrze nějž je možné přepínat mezi zdroji Bluetooth, SD, FM a AUX. Pak už narážíme jen na 3,5mm stereo vstup, nabíjecí port USB, zabudovaný mikrofon a slot pro SD kartu. Pokud nejste fanoušky klasického černého provedení, nabízí NEXT ještě bílou variantu.

Klíčové technické údaje

Trocha technických detailů jistě neuškodí a dokáže dokreslit celkovou představu o X4. Na prvním místě je třeba zmínit 40 mm průměru celopásmových měničů a frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Bezdrátové spojení zajišťuje standard Bluetooth 5.0 s profily A2DP, AVRCP, HSP, HFP a dosahem až 10 m. Energii sluchátkům dodává Li-ion baterie s kapacitou 400 mAh, jež umožňuje provoz až na 18 hodin, přičemž plného nabití sluchátka dosáhnou zhruba za 2,5 hodiny a v pohotovostním režimu vydrží až 600. Při přehrávání z SD karet je podporován formát mp3 a media do 32 GB velikosti.

Pro koho a jaké příležitosti jsou X4 ideální?

Jak vyplývá z úvodu, jde o velmi univerzální sluchátka, která dobře drží na hlavě, takže se s nimi nemusíte obávat vyrazit do města, na kafe nebo si užít oblíbené tracky třeba při cestování vlakem. Pokud rádi posloucháte například podcasty při práci a často odbíháte od jednoho k druhému, pak byste se nejspíš s X4 docela dobře spřátelili. Také fandové filmových trháků si sledování s těmito sluchátky užijí. Můžete si tak naplno vychutnat burácení akčních scén do uší, aniž byste rušili členy domácnosti nebo sousedy, dynamiku totiž X4 rozhodně nepostrádají. Naopak pro profesionální aplikace se tento model ani při kabelovém připojení příliš nehodí, což platí i pro intenzivnější pohybové aktivity.

Osobní zkušenosti a dojmy

Hned když jsem vzal X4 do ruky, zkontroloval jsem pravou a levou stranu, protože design s otočnými mušlemi může na první dojem působit, že by si člověk sluchátka nasadil opačně, jakmile jsem si je ale dal na hlavu, dávalo to smysl a míra přizpůsobení se tvaru, které tímto dosahují, je opravdu nadprůměrná. Na zařízení svého druhu a hmotnosti sedí X4 perfektně a lze předpokládat, že to bude platit pro většinu lidí. Při delším používání vás trochu zahřejí, ovšem tento problém nastává i u mnohem dražších variant a ve výsledku nejde o nic dramatického.

Stran stability připojení Bluetooth jsem se při testování nesetkal s žádnými problémy a v otevřeném prostoru spojení drželo i ve vzdálenosti 14,3 m od mého iPhonu. Tady stojí za zmínku užitečná funkce, kdy se do 5 minut bez spojení nebo přehrávání X4 automaticky vypnou a šetří tak energii. V kombinaci s Apple TV jsem sluchátka také vyzkoušel a zážitek to byl příjemný. Na Macu jsem se snažil porovnat výsledky při bezdrátovém přenosu a spojení kabelem, ale rozdíly byly zanedbatelné. Potěšující ovšem je, že rozhodnete-li se pro 3,5mm konektor místo Bluetooth, sluchátka pracují, i když jsou vypnutá. Za mne by mohla být tlačítka trochu plastičtější, díky čemuž by se v ovládání dalo lépe orientovat po hmatu, ale to je nejspíš otázka zvyku.

Z mého pohledu jsou na tom po zvukové stránce X4 velmi dobře a pro běžný poslech zcela dostačují, i když dominance v nižším spektru působí možná až trochu moc výrazně, osobně preferuji trochu světlejší podání, ale to je pravděpodobně dáno tím, že sluchátka jako taková používám nejčastěji při práci se zvukem, kde je vyrovnanost důležitější než vykreslené basy. Na druhou stranu mnoha konkurenčním produktům podobného typu a určení chybí právě spodní frekvence.

Cena

Jako u většiny produktů i zde platí, že v určité cenové kategorii logicky nacházíme výrobky podobných vlastností a schopností, NEXT se však snaží vždy něco přidat nebo přistoupit ke koncepci originálním způsobem, pročež hledáte-li dostupná a velmi přizpůsobivá sluchátka s nadstandardní konektivitou pro každodenní konzumaci zvukového obsahu, mohla by být X4 to pravé. U prodejce DISK Multimedia stojí jen 990 Kč.