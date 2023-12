Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Týdenní plánovač, super sudoku a přehrávač alb

Accountit: Budget Tracker

Accountit je jednoduchý, ale výkonný nástroj pro sledování denních transakcí, který vám rozhodně pomůže získat úplný přehled o vašich financích. S aplikací Accountit je sledování a organizace všech vašich transakcí tak snadné, jak je to jen možné, a to vše díky skvělým funkcím, které aplikace nabízí. Accountit umožňuje přidávat neomezený počet transakcí, které lze navíc uspořádat do různých kategorií, které si můžete sami vytvořit a přizpůsobit.

Aplikaci Accountit stáhnete bezplatně zde.