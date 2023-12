Recenze Sudio A1 Pro: Solidní sluchátková volba pro nenáročné

V dnešní recenzi se podíváme na další dostupný model od značky Sudio. Tentokrát se jedná o bezdrátové špunty A1 Pro, které za cenu kolem 1200 Kč nabízí poměrně zajímavé funkce a slibují i solidní zvukový zážitek. Pojďme se na ně podívat.

Specifikace

O zvukový projev se u tohoto modelu starají dynamické měniče o velikosti 13 mm disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 103 dB. O konektivitu sluchátek se stará Bluetooth verze 5.2, s podporou kodeků AAC a SBC. Výdrž baterie sluchátek je 6-7 hodin v závislosti na stylu používání, nabíjecí pouzdro pak dokáže sluchátka nabít na dalších 24 hodin, celkem tedy sluchátka nabídnou zhruba 30 hodin poslechu na jedno nabití. Sluchátka zároveň podporují funkci ANC, u ní je však třeba počítat s tím, že celkovou výdrž mírně sníží. Z hlediska výbavy sluchátka dále nabídnou celkem čtveřici mikrofonů či certifikaci krytí IPx4. Sluchátka Sudio A1 Pro jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách, a to v černé, bílé, fialové a béžové.

Provedení

Sluchátka disponují celoplastovou konstrukcí a to jak v případě sluchátek, tak v případě nabíjecího pouzdra. Typologicky jde o klasickou konstrukci se „stopkou“, vyměnitelnými silikonovými špunty a magnetickým přichycením sluchátek v nabíjecím pouzdře. To je poměrně kompaktní (zhruba velikosti AidPods Pro) a se silným magnetem zavíracího mechanismu. Na pravé straně pouzdra se nachází USB-C konektor pro nabíjení, na čelní straně pak pod logem Sudio notifikační dioda signalizující stav sluchátek. Na spodní straně se nachází tlačítko pro reset připojení, resp. spárování.

Ovládání

Ovládání sluchátek probíhá prostřednictvím interakce s dotykovými ploškami, které se nachází na každém sluchátku. Jde o klasické ovládací schéma využívající kombinaci dotyků pro funkce play/pause, skip a ovládání hlasitosti. Na pravém sluchátku se hudba posouvá dopředu a hlasitost směrem vzhůru, na levém sluchátku je to naopak. Dvouvteřinové podržení prstu na levém dotykovém panelu spustí asistentku v telefonu, na pravém sluchátku vypíná/zapíná funkci ANC.

Ergonomie

Sluchátka jsou lehká a pohodlná, díky pěti velikostem silikonových špuntů si takřka každý vybere adekvátní velikost. Zároveň sluchátka dobře drží v uších a ani při dynamičtějším pohybu nevypadnou z uší. Díky dotykovým ovládacím plochám nehrozí nepříjemné posunutí sluchátek při jejich manipulaci. Z hlediska ergonomie není tomuto modelu příliš co vytknout.

Zvuk

Zvukový projev je největším pozitivním překvapením tohoto modelu, zejména vzhledem k ceně sluchátek, která je relativně nízká. Zvuk je velice čistý úderný a v kombinaci s konstrukcí sluchátek a zapnutou funkcí ANC (která sama o sobe nepatří mezi nejefektivnější na trhu, pro nenáročné uživatele by však měla být dostatečná) dokáže dostatečně vtáhnout do centra dění. Co se týče naladění, basy a výšky jsou zvýrazněné do klasického „V“ nastavení, nicméně zvukový projev rozhodně neurazí, ba naopak. V dané cenové relaci jde subjektivně o nadprůměrně znějící sluchátka.

Závěr

Sudio A1 Pro sice disponují poměrně nízkou cenou, nicméně jejich zvukový projev a i přítomnost funkce ANC (byť není tak efektivní, jako u dražších modelů) z nich dělají velice atraktivní model pro nenáročné posluchače, kteří hledají jednoduchá, dobře znějící a funkční sluchátka bez „zbytečných“ funkcí navíc. Pokud tuto charakteristiku jako uživatel splňujete, rozhodně se nebojte Sudio A1 Pro vyzkoušet.

Sudio A1 Pro si můžete zakoupit zde