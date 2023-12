Podívejte se, jak by vypadat foťák iPhonu 15 Pro, kdyby jej Apple zapustil do jeho zad

Jestli jablíčkáři v minulosti na iPhonech něco milovali a nyní jim to již řadu let chybí, jsou to bezesporu fotoaparáty zarovnané se zády. Zatímco dříve – konkrétně do iPhonů 5S – dokázal foťáky vytvořit tak, aby z těla telefonu nevyčnívaly a tedy jej bylo možné položit na záda bez jakéhokoliv viklání, s příchodem iPhonu 6 jsme si museli začít na toto vikláni zvykat. A nutno přiznat, že rok od roku je tato věc horší, jelikož se zadní fotomoduly postupně zvětšují. Přemýšleli jste však nad tím, jak by asi záda nynějších iPhonů vypadaly, kdyby u nich Apple nasadil foťák po vzoru starých iPhonů? Pokud ano a příliš si to představit nedokážete, nezoufejte. V galerii níže se totiž můžete podívat na to, jak by foťák zarovnaný se zády slušel iPhonům 15 Pro představeným nedávno. Zda by se jednalo o dobré, nebo naopak nepěkné řešení už ať si zhodnotí každý z vás sám,

