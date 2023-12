Recenze iMac M3: Starý design, nové možnosti

Čekali jsme na něho skutečně dlouho. Dokonce tak dlouho, že si mnozí mysleli, že se nedočkáme. Nakonec se tak stalo a i když Apple přeskočil verzi M2 iMacu, máme zde jeho all-in-one počítač iMac s čipem M3. A je pořád stejně krásný, jen výkonnější.

Byla by to skutečně škoda, kdybychom se s produktovou řadou iMac rozloučili. Byl to totiž právě tento počítač, který na konci 90. let pomohl Applu ke znovuzrození. Od roku 2020, kdy nám společnost prvně ukázala čipy Apple Silicon se toho ale stalo skutečně hodně a opravdu to mohlo vypadat, že na iMac se zapomnělo. Je dobře, že tomu tak není. WWDC21 ukázalo redesignovaný 24“ iMac s čipem M1, v roce 2022 se v rodině iMaců ale nestalo vůbec nic. Až letošní podzim přinesl ten stejný iMac s čipem M3. Společnost se věnovala spíše tomu, co ji vydělává více, tedy především MacBookům.

Nadčasový design

Když se na nový iMac podíváte, jde pořád o ten stejný stroj, tedy ten z roku 2021, na kterém rozdíly žádné nenapočítáte. Apple se dokonce vykašlal i na USB-C periferie, takže jsou zde pořád ty s Lightningem. Nezměnila se ani úhlopříčka displeje, takže to je ta stejná 24“. Apple se nijak nesnažil posunout ani barevnou paletu. Pokud si ale myslíte, že nový iMac není vůbec nic nového, pravděpodobně se na něj díváte špatným úhlem pohledu. Je to počítač, který nabízí úžasnou hodnotu, úžasný design a nyní i úžasný čip M3.

Je ideální do kanceláře, malých podniků, recepcí i pro běžné domácí využití, ať už dospělými nebo mladými. Jeho nevýhodou je jen ten fakt, že není přenositelný (logicky). I tu malou úhlopříčku mu prominete s ohledem na to, kam je tento stroj vlastně určen a k jakému použití se ideálně hodí. iMac tedy stále žije a osobně doufám, že dlouho bude, protože pokud nejste opravdu ten nejnáročnější uživatel, budete spokojeni.

Specifikace vyšší třídy

Tím hlavním zůstává 24“ 4,5K Retina displej, jehož reálná úhlopříčka je 23,5“, a který nabízí rozlišení 4480 × 2520 při 218 pixelech na palec s podporou miliardy barev a jasem 500 nitů. Můžete jej připojit i k externímu displeji v rozlišení až 6K a 60Hz. Kritizovaný bílý rámeček kolem displeje zůstává, ale po 14 dnech práce s ním se mi stále líbí a nijak při práci nerozptyluje, což se nedá říci o 1080p kameře nad displejem, která ruší. Brada, ve které je zabudovaná technologie, je zde a nikdo s tím nic nenadělá. Berte to tak, že před sebou nemáte monitor ale počítač.

Námi testovaná verze byla ta s čipem M3, který má 8jádrové CPU se 4 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, je zde 10jádrové GPU, 512 SSD disk a k tomu rovnou 16 GB RAM. V Apple Online Store vás tato konfigurace vyjde na vysokých 61 780 Kč i proto, že je v balení jak Magic Mouse, tak Magic Trackpad. Ze zadní strany iMacu jsou dva porty Thunderbolt / USB 4 s podporou pro DisplayPort, Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s), USB 4 (až 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s), Thunderbolt 2, HDMI, DVI a VGA (prostřednictvím adaptérů) a dva porty USB 3 (až 10 Gb/s). Vyjma čipu samotného jsou novinkou W‑Fi 6E (802.11ax) a Bluetooth 5.3.

Základní model je samozřejmě vybavený méně, což se také projevuje na jeho základní ceně. Má jen 8jádrové GPU, 256GB SSD úložiště a 8 GB jednotné paměti, přičemž mu chybí také dva USB 3 porty nebo klávesnice s Touch ID. Jeho cena ale startuje na 39 990 Kč. Oproti profi počítačům jsou zde jasné nedostatky. I ta dvě USB 3 by totiž mohly být Thunderbolty, chybí zde klasické USB-A. i když komu v dnešní době ještě chybí? Mnozí mohou postrádat port na SD karty. Na bok levé strany vedle sluchátkového konektoru by se jistě vešel.

Je 24“ ideálních?

Zklamání v tom ohledu, že Apple nesáhl na design, není na místě. I M3 iMac je totiž stále jedním z nejlépe vypadajících počítačů. Tady to není o přemýšlet a co rozporovat, zklamání tu panuje spíše v tom ohledu, že Apple nezvětšila úhlopříčku. 24“ je úplně v pohodě, je to dostatečný rozměr pro hodně práce, jenže pokud jste předtím měli něco většího, a to zejména v podobě 32“ displeje, budete mít problém vše na pracovní plochu poskládat tak, jak jste byli dosud zvyklí. Navíc víme, že kdyby Apple chtěl, tak by to pro něho nebyl problém, přijít na trh s 32“ variantou, které by navíc mohl dát i čipy vyšší řady. Jenže nechce a pravděpodobně pro to má své důvody, proto se musíme spokojit prostě jen a pouze s 24“, nebo jít do Macu Studio či mini a pořídit si nějaký externí displej, který nám bude vyhovovat více.

Nic vám ale neposkytne takový uživatelský komfort právě jako iMac. I to polohování je zde dotažené k dokonalosti (až tedy na nemožnost nastavení výšky). Stačí jen lehký tlak a už si štelujete sklon. S výškou tedy nepohnete, ale ta se po 14 dnech testování zdála stále optimální. Jedinkrát jsem při svých 183 cm neměl potřebu dávat displej níž či výš. Po tomto čase testování ale chápu všechno na tom, proč iMac vypadá tak, jak vypadá. Dokonce i ty tenčí rámečky by mu tak neslušely. Hardwaru je zde navíc odladěný i software, tedy barevně nastavené prostředí macOS Sonoma, které je nastavené ve stejné barvě iMacu (v našem případě v zelené). Tyhle detaily prostě baví.

Stojí za vaše peníze?

Čip M3 je novou generací 3nm čipu, kdy se jej Apple nebojí dávat ani do profesionálních MacBooků. Pokud děláte graficky náročnou práci, pravděpodobně byste na tom byli lépe s M2 Max nebo M2 Ultra Macem Studio nebo M3 Pro či M3 Max MacBookem Pro. Vše se odvíjí od vlastních potřeb a velikosti peněženky, s čímž si musíte poradit sami.

Má pracovní sestava se skládá z M1 Macu mini a 32“ Samsung Smart Monitoru M8. Vzhledem k pracovní náplni nedokážu potenciál testovaného iMacu vlastně využít. Ani ten čip M3 ani těch 16 GB RAM. Jednoduše to znamená, že nepoznám rozdíl v rychlosti zpracování úkolů, protože mi záleží spíše na rychlosti internetového připojení. I tak se nabízí otázka, jestli bych měnil. iMac je úžasný stroj, který prostě chcete, pokud víte, že nepotřebujete přenosný počítač. Takže ano, raději bych se uskromnil na 24“ a měl takové zařízení, kterým M3 iMac je. Kdyby však měly finance plynout z mé vlastní kapsy, sáhnu po základní konfiguraci, i když bych se ochudil o poměrně návykové Touch ID na Magic Keyboard.