Recenze Marshall Middleton: Jednoduše skvělý!

Na trhu lze najít celou řadu bezdrátových reproduktorů. Pokud chcete základní reproduktor, který v podstatě v ničem nevyčnívá, seženete jej i za cenu pod tisíc korun a jste-li nenáročným uživatelem, bude vám stačit. Jako v každém segmentu elektroniky jsou zde i lepší kousky, kvůli kterým je třeba sáhnout do kapsy o něco hlouběji. Občas to ale stojí za to. Své zastoupení na poli bezdrátových reproduktorů má i populární Marshall. Tedy klasická značka (nejen) hudebního příslušenství, která se v mnohém drží klasiky a své pověsti. Do rukou se mi dostal bezdrátový reproduktor Marshall Middleton, který nabízí skvělý zvuk i velmi zajímavé nastavení hudebního projevu přímo na reproduktoru, což se rozhodně nevidí často.

Obsah balení

Nejprve pojďme pochopitelně mrknout na krabici, v níž vám produkt dorazí. Marshall Middleton mi dorazil v černé barvě, čemuž odpovídá rovněž i krabice. Design krabice je velice povedený a nevzpomínám si, kdy jsem naposledy takto „našlapaný“ vzhled u balení viděl. I balení tedy jde ruku v ruce se zvukovým projevem. O tom ale až později. V krabici naleznete kromě reproduktoru rovněž manuál, nabíjecí kabel a poutko.

Technické specifikace

Nyní se v krátkosti podíváme, co má tento kousek „pod kapotou“. Jedná se o bezdrátový reproduktor podporující Bluetooth 5.1. Na svou velikost jde o opravdu výkonný reproduktor, neboť se může chlubit celkem 2× 3″ 15W basovým, 2× 3/5″ 10W výškovým reproduktorem a dvěma pasivními zářiči. Těšit se můžete na technologii True Stereophonic, která zajišťuje vícesměrný stereofonní zvuk. Za zmínku stojí rovněž přítomnost funkce rychlonabíjení (kdy 20 minut nabíjení zaručí 2 hodiny poslechu) a deklarovaná výdrž baterie až 20 hodin. Na každý pád velmi záleží, jakým způsobem budete reproduktor používat. Reproduktor se nabíjí USB-C konektorem, kterým rovněž můžete nabíjet i jiná zařízení. Marshall Middleton je tedy vlastně i powerbankou. Naleznete zde také 3,5 mm jack. Reprák se nemusíte brát vzít ani k vodě, neboť disponuje certifikací IP67. Pro leckoho může být zajímavý režim Stack. Ten spočívá ve spárování vícero reproduktorů Marshall Middleton, čímž dosáhnete naprosto úžasného zvukového projevu. Režim Stack lze ale použít i s reproduktory Marshall Emberton II a Willen. A jaké jsou jeho rozměry? 23 x 10,9 x 9,5 cm a hmotnost 1,8 kg.

Design

Pokud jste někdy viděli jakýkoliv produkt od značky Marshall, nebudete vůbec ničím překvapeni, neboť i Middleton se drží zaběhlého designu. Samozřejmostí je tedy kovová síťka po stranách. Na jedné je pak ikonické logo značky Marshall. Na horní straně naleznete pozlacené hlavní tlačítko, tlačítko pro párování a dva sloupce pro manuální ovládání výšek a bas, což je vskutku skvělé a s nastavením si užijete spoustu zábavy. Na pravém horním rohu máte držák na poutko, které je součástí balení. Připnout jej mě ale nikdy nenapadlo. Poutko jsem tedy ponechal v krabici. Ve společnosti Marshall myslí i na životní prostředí. Robustní konstrukce tohoto reproduktoru totiž obsahuje 55 % recyklovaného plastu z použité elektroniky, lahví od vody a krytů automobilových světel. Navíc je 100% bez PVC.

Vlastní používání

Nyní pojďme rozebrat to nejdůležitější. A to zvuk. Značka Marshall si potrpí na skvělé basy. Basová složka je výtečná. Užijete si ji o to víc díky manuálnímu „ekvalizéru“ přímo na reproduktoru. Možná jste již něco podobného viděli, ovšem zde se můžete spolehnout, že to funguje. Rozdíl mezi nízkým a nejvyšším nastavením bas je obrovský a bude vás bavit objevovat, co se na jednotlivé skladby hodí nejvíce (samozřejmě spolu s ekvalizérem výšek). Pokud budete chtít poslouchat klasickou hudbu, dáte basy na minimum a výšky vystřelíte na max (tak jsem učinil a dle mého byl výsledek skvělý). Při rocku naopak namaxujete basy a výšky hodíte někam do středu. Prostě super. Zvukový projev je celkově velmi dynamický, hutný a budete si jej zkrátka užívat. Reproduktor nemá problémy s žádným stylem hudby, byť u některých stylů je třeba například snížit basy. Reproduktor je dělaný pro hlasitou hudbu. Chce, abyste hlasitost osolili a teprve tehdy si jej plnými doušky užijete. Otázkou zůstává, co na to ostatní rodinní příslušníci, sousedi, váš pes apod. Designu rovněž není co vytknout. Stará klasika, pozlacené logo a vzhled, který zkrátka zaujme na první pohled.

Resumé

Jde o reproduktor, kterému není co vytknout. Jeho cena je 7490 korun, což není málo. Pokud si pokládáte otázku, zda tolik peněz vynaložit za reproduktor, je třeba si zodpovědět, zda máte rádi basy, dobrý zvuk a jste schopni potenciál tohoto produktu náležitě využít. Bude-li hrát potichu, zabijete jeho talent.

