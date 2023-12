Nejlepší widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu: Připomínky, správa financí a tvorba widgetů

Remind Me Faster

Aplikace Remind Me Faster je navržena tak, abyste mohli přidat připomínky co nejmenším počtem klepnutí – zkrátka jen otevřete aplikaci a píšete, přidáte připomínku a můžete psát další. Rozhraní je optimalizováno pro okamžik, kdy vás něco napadne. Aplikace Remind Me Faster spolupracuje s nativními Připomínkami na vašem iPhonu a představuje tak jejich skvělý doplněk.

Aplikaci Remind Me Faster stáhnete bezplatně zde.