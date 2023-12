V traileru GTA 6 se objevil odkaz na Apple! Všimli jste si jej?

Nedávno vydaný trailer na GTA 6 je ve světě vyzdvihován kromě živosti města i za neuvěřitelné množství detailů, které obsahuje a které se pomalu dostávají na světlo světa. Je jich totiž zkrátka tolik, že si lidé ne všech všimli „na první dobrou“, ale vidí je až na několikátý pokus. Přesně proto až do dnešního dne všem unikal i odkaz na Apple, který se v traileru taktéž objevuje.

Jak můžete na grafice výše vidět, na prosklených dveřích obchodů, do kterého vtrhne hlavní dvojice protagonistů, je nálepka nápadně blízká té, kterou Apple rozesílá obchodníkům přijímajícím platby přes Apple Pay (tedy jinými slovy těm s bezkontaktními terminály). Jelikož však v GTA žádný Apple není, zato je v něm Fruit Compiuter, z jehož dílny pochází telefon iFruit nápadně blízký iPhonu, asi vás nepřekvapí, že nálepka symbolizuje nikoliv přijímání Apple Pay, ale Fruit Pay. Zkrátka a dobře, velmi chytře vymyšlená kopie něčeho, co je celosvětově známé a co tedy i hernímu světu dodá na autentičnosti.