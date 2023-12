Nejlevnější v ČR! Nový iPhone 11 seženete na MP.cz pod 10 tisíc a navrch s 3letou zárukou

Komerční sdělení: Sehnat perfektní iPhone za dobrou cenu není v dnešní době již žádný problém. Díky velmi výkonným procesorům, skvělým displejům, pokročilým fotoaparátům, velkým bateriím či Face ID jsou totiž de facto všechny iPhony představené v posledních několika letech i nadále špičkové, díky čemuž absolutně nehrozí, že byste jejich koupí prohloupili – ba právě naopak. Vzhledem k cenám, za které se dají tyto starší, ale stále vynikající iPhony sehnat, se nebojíme podobný nákup označit za velmi chytrý. Skvělým příkladem je třeba i iPhone 11, který je i přes své nesporné kvality v současnosti díky výkupnímu bonusu u Mobil Pohotovosti k dostání již od 9 990 Kč. Asi vás tedy nepřekvapí, že se jedná o nejnižší cenu na českém trhu. A to se bavíme o telefonu, který byl svého času nejprodávanějším iPhonem světa a který bude mít zcela určitě ještě pěkných pár let plnou softwarovou podporu novými verzemi operačního systému iOS.

iPhone 11 je telefon, který rozhodně nezklame. Ať už se bavíme o líbivém 6,1″ Liquid Retina displeji, bleskurychlé autentizační technologii Face ID, duálním fotoaparátu ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý objektiv, velké baterii zajišťující dlouhou výdrž či stále působivém designu se zaoblenými hliníkovými rámečky v kombinaci s lesklými zády, stále se jedná o vynikající telefon schopný uspokojit zejména středně náročné uživatele. O to víc potěší, že jej lze nyní u Mobil Pohotovosti získat díky využití výkupního bonusu 1000 Kč jen za 9 990 Kč a to navíc se zárukou 3 roky zcela zdarma. A jak to vlastně celé funguje? Naprosto jednoduše. Výkupní bonus, který k iPhonu 11 dostanete, vám totiž Mobil Pohotovost přičte k výkupní ceně vaší starší elektroniky, které se chcete již zbavit, čímž de facto tento 1000 Kč ušetříte na iPhonu 11. Tuto výkupní cenu pak od něj můžete samozřejmě ještě odečíst a finální cenu tedy ještě snížit. Zkrátka a dobře, k „jedenáctce“ se nyní dostanete u Mobil Pohotovosti opravdu extrémně výhodně, o čemž se můžete přesvědčit klidně i na srovnávači cen Heuréka. Ten totiž hlásí, že nejlevnější iPhone 11 v Česku nyní stojí 10 359 – tedy o dobrých 369 Kč víc než kolik dáte za iPhone 11 u Mobil Pohotovosti při uplatnění výkupního bonusu.

iPhone 11 na MP.cz naleznete zde