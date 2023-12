Známe kapacitu baterie chystaného iPhonu SE 4!

Přestože to ještě relativně nedávno vypadalo, že je s vývojem iPhonu SE 4 amen, nyní se na tento telefon začíná svět opět těšit. Čím dál tím více zdrojů totiž potvrzuje, že se jeho vývoj opět rozjel naplno, přičemž představení má Apple plánovat již na příští rok, aby tímto modelem oživil svou dosavadní nabídku. A právě díky relativně blízkému termínu představení víme o chystané novince relativně dost – například to, že má „zdědit“ šasi po iPhonu 14 a to takřka se vším všudy – tedy i s Face ID. Chybět má naopak duální fotoaparát či Lightning, který bude nahrazen USB-C. Dnes v noci se pak dostala na světlo světa informace ohledně kapacity baterie tohoto chystaného telefonu.

Přestože se mírným přepracováním vnitřku uvolní v telefonu místo (například záměnou duálního fotomodulu za jednoduchý), baterii má iPhone SE 4 „podědit“ taktéž po svém předchůdci. Applu se totiž podle dostupných informací nechce do jeho vývoje příliš investovat, kvůli čemuž se rozhodl, že radši nasadí o pár mAh menší baterii než by musel nechat vyrábět větší a kvůli tomu zajistit úpravu dosavadních výrobních fabrik a tak podobně. Co to jinými slovy znamená? Jednoduše to, že iPhone SE 4 nabídne baterii s kapacitou 3279 mAh, což není vůbec špatná hodnota. Jen pro představu, baterie iPhonu SE 3 nabízí kapacitu jen 2018 mAh, takže si SE 4 mezigeneračně polepší o více než třetinu. Poměrně úsměvné je pak to, že by měl mít SE 4 větší kapacitu i větší než iPhone 15 Pro s jeho