Nové MacBooky Air M3 dorazí již za pár měsíců!

Překvapilo vás, že Apple spolu s představením třetí generace základnách čipů Apple Silicon ve formě M3 neoznámil rovnou i příchod MacBooků Air, které jimi budou osazeny? Nezoufejte. Čekání na tyto stroje naštěstí nebude nikterak dlouhé. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž počítá kalifornský gigant s tím, že MacBooky Air M3 ukáže světu hned v prvním čtvrtletí příštího roku.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že v současnosti má Apple nastaveno vydání MacBooků Air s čipem M3 jak v 13“, tak v 15“ variantě na březen s tím, že by tento termín měl bez problému dodržet. Kromě upgradu čipu se tu totiž nepočítá s žádnými dalšími zásadnějšími vylepšeními, které by potenciální vydání právě v březnu ohrozily. A co je tedy důvodem toho, že musíme na stroje čekat? Zřejmě primárně fakt, že 15“ MacBook Air s M2 byl světu odhalen teprve na letošní WWDC, kvůli čemuž by bylo ze strany Applu poměrně zvláštní, kdyby jen pár měsíců poté vydal jeho vylepšenou verzi s M3. Právě to je ostatně zřejmě i jediným důvodem, proč se MacBooky Air M3 neukázaly již letos na podzim. Pozitivem je však to, že díky sjednocení vydávání 13“ a 15“ modelu příští rok na jaře už tohle Apple do budoucna řešit nebude.