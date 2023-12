iPady se příští rok ještě více přiblíží MacBookům!

Přestože Apple v minulosti na WWDC pronesl památnou větu, že spojovat macOS a iPadOS, potažmo Macy a iPady nehodlá, příští rok do jisté míry svá slova poruší. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana totiž vyvíjí pro iPady Pro zbrusu novou klávesnici, která je má právě MacBookům výrazně přiblížit. Představit ji má spolu s Apple Pencil 3 po jejich boku na začátku příštího roku.

Gurman tvrdí konkrétně to, že nové klávesnice pro iPady jsou vyvíjeny pod kódovým označením R418 a R428 a svým designem připomínají šasi MacBooku bez displeje. Disponují totiž pevným hliníkovým rámem a klávesnicí, která je takřka 100% shodná s klasickou Magic Keyboard z MacBooků. iPad jako takový se pak jednoduše „nacvakne“ do displejové části a bude sloužit jak pro zobrazování obsahu, tak samozřejmě pro výpočetní výkon. Klávesnice zase nabídne několik portů, které rozšíří stávající portovou výbavu iPadu. Ten totiž disponuje jen jedním USB-C, kvůli čemuž je z hlediska připojení periferií relativně nevyužitelný. Díky portům v klávesnici, které budou schopny s iPadem přímo komunikovat, by však měl být nedostatek portu u iPadu rázem ten tam. Teď jen doufejme, že to Apple nepřežene u této novinky s cenovkou a klávesnice se pro mnohé stane naprosto nepostradatelnou součástí jeho výbavy.