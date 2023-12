Dopředný výkup na MP.cz je zpět! iPhone 15 Pro díky němu získáte od 148 Kč měsíčně

Komerční sdělení: iPhone 15 Pro je bezesporu jedním z nejlákavějších telefonů, které si můžete v současnosti pořídit. Háček je však v tom, že zejména jeho vyšší úložné varianty jsou poměrně drahé, což může být při jeho nákupu nemalý zádrhel. Naštěstí je tu však služba Dopředný výkup z dílny Mobil Pohotovosti, která vám s jeho pořízením pomůže za extrémně výhodných podmínek. O co přesně se jedná?

Princip služby je naprosto jednoduchý. Stačí si vybrat váš nový iPhone 15 Pro s tím, že u něj chcete právě službu Dopředný výkup využít. Mobil Pohotovost vám následně spočítá, jakou cenu bude mít vaše zařízení po 26 měsících používání. Za těchto 26 měsíců ho pak od vás za tuto cenu odkoupí, avšak s tím, že už při nákupu vám Mobil Pohotovost odečte výkupní cenu od ceny pořizovací. Výslednou cenu telefonu pak můžete dále snižovat odprodejem vašeho starého telefonu a rozložením částky na splátky.

Pojďme si celou službu vysvětlit na jednom z nejčastějších příkladů ve formě přechodu z iPhonu 14 Pro 128GB na iPhone 15 Pro 128GB. Cena iPhonu 15 Pro 128GB je v současnosti 29 990 Kč. Jeho cena po 26 měsících by měla být 10 651 Kč, což je částka, kterou vám již nyní může MP z ceny odečíst (s tím, že vy výkup fakticky dokončíte až za 26 měsíců odevzdáním telefonu prodejci). Dále vám Mobil Pohotovost odečte dalších 16 000 Kč z ceny nového iPhonu 15 Pro díky vykoupení vašeho stávajícího iPhonu 14 Pro (se standardním opotřebením spadajícím do kategorie B). Výslednou cenu iPhone 15 Pro vám pak nakonec rozdělí do 26 splátek po 148 Kč měsíčně. K iPhonu 15 Pro se tedy skutečně dostanete „za hubičku“ – vždyť 148 Kč jsou dvě kávy měsíčně, které rozhodně stojí za odepření.

Není to však jen cena, čím dokáže Mobil Pohotovost k nákupu iPhonu 15 Pro přímo u ní nalákat. Za zmínku stojí dále třeba i tříletá záruka, kterou rozdává zcela zdarma či bezplatné doručení vaší objednávky. Právě tříletá záruka je pak v kombinaci s Dopředným výkopem zároveň jedním z nejlepších bonusů, co si vůbec lze představit. Vzhledem k tomu, že budete telefon splácet 26 měsíců, po kterých jej předáte prodejci, budete jej mít po celou dobu jeho používání v záruce. Nemusíte se tedy bát toho, že kdyby se vám nedej Bože 25. či 26. měsíc používání rozbil a porucha by byla dříve uznatelná na záruku, budete mít před sebou řešení problému. Zkrátka a dobře, koupě iPhonu 15 Pro (Max) u Mobil Pohotovosti dává opravdu smysl!

Více informací o Dopředném výkupu u Mobil Pohotovosti se dozvíte zde