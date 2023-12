Apple začíná slavit. Spojení iMessage s WhatsApp a dalšími komunikátory nejspíš padá

Obrovský kámen ze srdce zřejmě dnes spadl Timu Cookovi a dalším lidem z Applu. Evropská komise totiž zveřejnila výsledky svého pětiměsíčního průzkumu zaměřeného na iMessage a to, zda se na něj budou vztahovat nové zákony o digitálních trzích, které by mimo jiné nařizovaly otevření platformy dalším aplikacím. To by jinými slovy znamenalo, že by Apple musel iMessage přepracovat tak, aby byl kompatibilní například s WhatsAppem, Messengerem, Telegramem a dalším aplikacemi a to jak z hlediska přijímání, tak i odesílání zpráv. To však podle předběžného závěru nebude třeba.

Evropská komise při zkoumání využitelnosti a uživatelské základny iMessage zjistila, že je tato platforma jen velmi málo oblíbená u firemních uživatelů – tedy minimálně ve srovnání s Messengerem či WhatsApp. Právě z důvodu minimální obliby ve firemním sektoru by tak měla Applu zajistit pro iMessage výjimku, díky které nebude muset tuto platformu jakkoliv zásadně pozměnit, což je pro něj bezesporu dobrou zprávou. iMessage si totiž dlouhodobě zakládá jednak na komunikaci jen mezi Apple zařízeními, ale hlavně na prvotřídním zabezpečení, které by bylo jen stěží zaručitelné v případě napojení dalších komunikátorů. Finální rozhodnutí Evropské komise sice padne až příští rok v únoru, nicméně vzhledem k tomu, že předběžný výsledek je pro Apple pozitivní a navíc evidentně odráží realitu, jelikož mezi firmami je iMessage rozhodně upozaděná za konkurencí, chce se skoro až říci, že minimálně na tomto bitevním poli je rozhodnuto. Jiná písnička je to však v případě instalace aplikací stažených mimo App Store, jelikož na tuto věc se Apple již začíná intenzivně připravovat s tím, že jí v první polovině příštího roku v EU zpřístupní. Drakonické pokuty, které by na něj jinak EU uvalila, se mu totiž logicky platit nechtějí.