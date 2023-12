Apple vydal nový firmware pro AirPods

Apple dnes vydal novou aktualizaci firmwaru pro Lightning i USB-C verzi AirPods Pro 2. Nový firmware nese označení 6B34, zatím co předchozí v listopadu vydaná verze nesla označení 6B32. Apple již tradičně neuvedl žádné podrobnosti o tom, co nový firmware přináší a omezil se pouze na tradiční sdělení toho, že firmware přináší opravu chyb a další vylepšení. Aktualizace AirPods probíhá automaticky a i když ji oficiálně nelze vynutit, funguje fígl, pomocí kterého se aktualizace provede. Stačí AirPods vložit do nabíjecího pouzdra, připojit je na nabíječku a nechat je 30 minut spárované s iOS nebo MacOS zařízením.

Jak zjistit verzi firmware AirPods