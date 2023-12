Recenze Meross MTS960HK: Chytrý zásuvkový termostat se spoustou využití

V dnešní recenzi se podíváme na jeden z nejzajímavějších HomeKit kousků, které nám v poslední době do redakce dorazily. Řeč je konkrétně o chytrém zásuvkovém termostatu Meross MTS960HK, který lze využít na sto a jeden způsob. Pojďme se na něj tedy podívat blíže.

Technické specifikace

Meross MTS960HK je ve své podstatě chytrou zásuvkou, která funguje v závislosti na naměřené okolní teplotě. Tu snímá skrze senzor, který z ní visí na krátkém kabelu, přičemž jakmile je teplota v okolí jiná než tak, kterou má termostat nastaven coby výchozí (ať už pro vytápění či naopak pro ochlazování), zásuvka se automaticky sepne a zařízení připojené v ní začne topit či chladit.

Co se týče propojení s telefonem, to zvládá termostat jen skrze WiFi, přičemž kromě podpory HomeKitu jej lze ovládat i přes doprovodnou aplikaci Meross. Tu bych ostatně i doporučoval ke stažení, jelikož přes ní můžete sledovat grafy teploty, ale taktéž spotřebu připojeného zařízení pro chlazení či vytápění. Rozvrhy vytápění a tak podobně lze nicméně nastavit jak v HomeKitu, tak i v aplikaci Meross.

Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně jen o chytrou zásuvku závislou na okolní teplotě, nečekejte od ni žádné pokročilejší funkce ve formě rozpoznání nočního proudu a tak podobně. Podobné nedostatky jsou nicméně vykoupeny cenou, která je vzhledem k možnostem využití tohoto produktu vskutku velkorysá – pohybuje se totiž pod 1000 Kč.

Testování

Princip fungování tohoto zásuvkového termostatu je ve své podstatě naprosto jednoduchý, což je však ve své podstatě jeho nejsilnější zbraní. Stačí totiž nastavit požadovanou teplotu, do jeho přídavné zásuvky připojit zařízení, které jí má zajišťovat, a je hotovo. Termostat začne okamžitě snímat okolní teplotu a podle ní zapínat či naopak vypínat zásuvku se zařízením pro regulaci teploty. Super je, že je vlastně úplně jedno, jestli potřebujete místnost vytopit či naopak ochladit, jelikož termostat funguje jak s přímotopem či topením, tak i například s větrákem. Samozřejmostí je pak to, že se vývoj teploty zapisuje do grafu v aplikaci Meross, díky čemuž si tak můžete udělat perfektní představuj o tom, jak se prostředí ve vašem obydlí mění právě z hlediska teploty. Samozřejmostí je pak i monitoring spotřeby elektrické energie, díky kterému si zase uděláte dobrý obrázek o tom, kolik energie připojené zařízení má a podle toho se pak hypoteticky rozhodnete, zda má či naopak nemá jeho dlouhodobé využívání smysl.

A v čem spočívá hlavní kouzlo tohoto produktu? Samozřejmě, že v HomeKitu. Proč? Protože právě díky němu si můžete termostat naprosto skvěle naprogramovat podle vašich potřeb. Pokud tedy například víte, že v určité dny nebudete doma a bylo by tedy vytápění či naopak ochlazování nesmyslné, můžete jednoduše nastavit, aby nic takového neprobíhalo. Stejně tak lze nastavit ale třeba i „nastartování“ vytápění či chlazení v závislosti na příchodu či odchodu osob z domácnosti, denní době a tak podobně. Zkrátka a dobře, možností je spousta a všechny se vážou na automatizace či scény dostupné právě přes Domácnost.

Abych však jen nechválil, jednu výtku si neodpustím a tou je design. Vím, že jeho hodnocení je ryze subjektivní záležitostí, ale přesto se zkrátka nedokážu ubránit dojmu, že design zvolený Merossem je již tak trochu zastaralý a do moderního interiéru se úplně nehodí, ba právě naopak. A je to škoda, z hlediska funkčnosti se totiž jedná o perfektní zařízení.

Resumé

Pokud máte elektrický přímotop či naopak v létě využíváte rádi ventilátor, je Meross MTS960HK super možností, jak z těchto produktů vytvořit chytré. Ovládání skrze HomeKit či doprovodnou aplikaci Meross je velmi jednoduché a funkčnost zařízení jako taková bezproblémová. Produkt se tedy nebojím doporučit.

