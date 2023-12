AirTagy zase bodují! Tentokrát pomohly dopadnou „fantoma botanické zahrady“

Přestože byly AirTagy představeny primárně coby pomocníci pro sledování předmětů denní potřeby v čele s klíči, zavazadly či peněženkami, prakticky od jejich vstupu do prodeje se ukazuje, že jsou skvěle využitelné prakticky pro sledování čehokoliv. Nejednou pak již dokonce pomohly policii s vystopováním zlodějů, kteří ukradli předměty, ve kterých byly právě AirTagy ukryté. A přesně to se stalo i nyní.

Budou takto vypadat nové AirTagy? AirTag 2 koncept - 1 AirTag 2 koncept - 2 AirTag 2 koncept - 6 AirTag 2 koncept - 7 AirTag 2 koncept - 8 Vstoupit do galerie

Americká televizní stanice ABC7 přinesla příběh tamní botanické zahrady, která se dlouhodobě potýkala s krádežemi. Nejednalo se však jen o krádeže levných rostlin – zloději totiž kradli i velké drahé květináče, lavičky, fontánky a tak podobně. Jelikož byla proti nim policie dlouho bezradná, rozhodl se šéf botanické zahrady vzít spravedlnost do svých rukou a spoustu rizikových předmětů vybavit AirTagy s vidinou toho, že si jich zloději nevšimnou, odnesou je do své skrýše a tím se prozradí. A tak se také stalo. Netrvalo dlouho a jeden z předmětů s AirTagem se skutečně rozpohyboval, aby se následně zastavil právě ve skrýši zlodějů. Tu poté navštívili policisté, kteří se zřejmě nestačili divit, co vše v ní našli. Podle dostupných informací totiž byla značná část místa, kde zloději žili, vybavena právě předměty z botanické zahrady. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se zloději pustili do výstavby její vlastní verze, byť dost svojským způsobem. Svými krádežemi totiž napáchali škody přesahující 8000 dolarů a u soudu tedy budou mít rozhodně co vysvětlovat.