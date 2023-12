Recenze nové generace PowerCube: Zásuvky do každé domácnosti!

Pravděpodobně u vás doma nebo v kanceláři najdeme jednu nebo více zásuvek PowerCube. Tento praktický rozbočovač je na trhu již od roku 2013 a stal se nerozlučnou součástí mnoha domácností a pracovních prostor. Ale jak to tak bývá, technologický vývoj nezastavíme a je třeba s ním držet krok. A tak v Cubenest vyvinuli novou generaci PowerCube, která je připravena nabídnout ještě větší výkon a flexibilitu.

Stará vs. nová PowerCube: Rozdíly, které dělají změnu

V první řadě se podívejme na klíčový rozdíl mezi starou a novou generací PowerCube, a tím je technologie nabíjení. Zatímco stará generace využívá tradiční USB porty, nová generace přichází s technologií PD – Power Delivery. Ta umožňuje rychlejší a efektivnější nabíjení, neboť se dokáže přizpůsobit konkrétnímu zařízení a nabízí výkon až 35 W. To je obrovský skok vpřed, který ocení zejména majitelé moderních zařízení potřebujících větší výkon.

Další významný rozdíl mezi původní a novou generací PowerCube je rozšíření možností nabíjení. Zatímco stará generace PowerCube nabízela pouze standardní USB porty, nová generace přichází s USB porty typu A+C a C+C.

V poslední řadě je třeba zmínit, že s příchodem nové generace došlo také ke změně názvu. PowerCube nyní spadá pod značku Cubenest, což je další krok vpřed v její evoluci. Vzniklo tedy spojení Cubenest PowerCube, které nese všechny kvality a inovace, s nimiž se nová generace PowerCube může pochlubit. Tato změna názvu také reflektuje snahu o poskytování co nejlepších řešení pro moderní technologie a jejich uživatele, kterými je značka Cubenest motivována.

Testování

Na testování k nám do redakce dorazily všechny čtyři PowerCube nové generace s technologií Power Delivery v různých barevných variantách. Kostky s výkonem 20 W jsou k dostání ve 4 barvách a 2 variantách. Varianta Original, kterou dáte rovnou do zásuvky a varianta Extended s 1,5 metru dlouhou prodlužkou. U druhé zmiňované naleznete v balení ještě montážní dok pro pohodlné uchycení kdekoliv se vám zachce. Obě varianty disponují USB-C a USB-A. Při využití samotného USB-C dosáhnou maximálního výkonu 20 W, u USB-A se dostanete na max. 18 W. Při použití obou USB zároveň si obě rozdělí maximálně 15 W.

Stejné hodnoty dosáhnete u další testované kostky. Tentokrát se jedná o novou Cubenest PowerCube Rewirable, která je ideální na cestování, protože v balení dostanete také všechny 4 světové koncovky. Konkrétně jsou to EU, US, UK, AU/CN koncovky. Tato cestovní varianta je pro zatím dostupná v šedé variantě. Tato kostka mi přijde naprosto ideální pro každého, jelikož ji můžete využívat běžně v domácnosti s naší EU koncovkou, do zahraničí přibalit jen danou koncovku a můžete spolehlivě nabíjet kdekoliv na světě.

No a nakonec jsme si nechali tu nejnabušenější kostku na trhu. Jedná se o Cubenest PowerCube Extended USB C+C PD 35 W. Jak již název napovídá má v sobě dva USB-C porty s maximálním výkonem 35 W. Při využití obou USB-C zároveň dosáhnete na 24 W. Podobně jako u základní verze Extended se jedná o kostku s 1,5 metru dlouho prodlužkou a v balení také najdete montážní dok. Momentálně je dostupná v šedé variantě.

Nutno dodat, že mezi hlavní přednosti všech PowerCube patří jejich genialita nepřekážet si. Díky unikátnímu rozmístění zásuvek nebudete mít problém s připojením jakékoliv nabíječky. Zásuvky se vzájemně neblokují a nepřekážejí jako u běžných prodlužovacích kabelů či rozboček. To vám umožňuje spojit více kostek a vytvořit tak kombinaci zásuvek a USB portů přesně podle vašich potřeb. Designové ocenění Red Dot Design Award je už jen takovou třešničkou na dortu.

Proč přejít na novou generaci?

Z výše uvedených rozdílů vyplývají i důvody, proč zvážit přechod na novou generaci PowerCube. Výrazně vyšší výkon a větší flexibilita nabíjení různých zařízení jsou jedny z nejsilnějších argumentů. Pokud tedy hledáte efektivní a praktické řešení pro nabíjení vašich zařízení, které je navíc v souladu s nejnovějším technologickým vývojem, nová generace PowerCube je pro vás ideální volbou. Moderní technologie a kvalitní design z ní dělají rozbočovač, který si zaslouží místo na vaší pracovní ploše. Momentálně běží na eshopu Cubenest doprava zdarma pro všechny objednávky nad 500 Kč.

Novou generaci PowerCube můžete koupit zde