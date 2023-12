Podívejte se na zasněženou noční Prahu 5× zoomem iPhonu 15 Pro Max

Co prověří kvality fotoaparátu nejvíce? Samozřejmě špatné světelné podmínky. Když si k nim přičtete ještě ty špatné povětrnostní, může se jednat o skutečně náročný test. Právě prudké sněžení nám přichystala i úterní večerní Praha. I tak jsme zkusili, co dokáže 5× zoom iPhonu 15 Pro Max a jsme jednoduše překvapeni.

Procházka přes Václavské náměstí trvala jen 3/4 hodiny a i tak jsme pěkně promrzli, ale iPhone 15 Pro Max jedinkrát nezklamal – tedy pokud se fotilo ze statické polohy. Za pohybu to opravdu nejde. Všechny fotografie v galerii níže jsou pořízeny aplikací Fotoaparát a bez jakékokoli dodatečné úpravy.

Specifikace teleobjektivu: 12 MPx, f/2,8, 120 mm, 1/3,06″, 1,12µm, dual pixel PDAF, 3D OIS s posuvem snímače druhé generace, 5× optické přiblížení

S barvami by si to možná chtělo trochu pohrát, subjektivně jsou až příliš teplé. Na druhou stranu ostrost je na ty podmínky až neuvěřitelná, bílý sníh pak netvoří nikde přepaly, u pouličního osvětlení se to už sice říci nedá, ale i tak je to pořád v rozumné míře. Zajímavé bylo, že i když bylo mezi 18 a 19 hodinou, jediný moment automatického zapnutí nočního režimu byl v případě focení Jubilejní synagogy. Pokud jde o šum, tak i ten je v únosné míře.

Osobně považují nový teleobjektiv iPhonu 15 Pro Max za ten největší upgrade ve fotografii, se kterým Apple za poslední roky přišel. Je totiž skvělé ho používat, a to i především pro jeho kvality, kterých konkurence nedosahuje, protože obvykle má o poznání horší světelnost. Doufejme tedy je, že se příští rok dostane i do menšího Pro modelu.